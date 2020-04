Flere delstater i USA vil genåbne gradvist i næste uge efter længere tids lockdown.

Delstaterne Texas og Vermont vil åbne nogle virksomheder fra på mandag. Det siger USA's præsident, Donald Trump, på sit daglige pressemøde om coronavirussen i Det Hvide Hus i Washington D.C.

- Vi bliver ved med at se positive tegn, på at virussen er forbi toppen af kurven, siger præsidenten.

Delstaten Montana vil begynde at lempe på restriktioner fredag, tilføjer Trump.

De tre delstater vil genåbne gradvist, mens de fortsat observerer virusudbruddet.

I Texas er 18.905 registreret som smittede, og 476 er døde. I Vermont er 803 smittede og 38 døde, og i Montana er 426 smittede og ti døde, viser tal søndag morgen fra Johns Hopkins University.

I delstaten South Carolina, der har registreret 119 døde og 4248 smittede, vil guvernør Henry McMaster genåbne strandene på fredag, skriver det amerikanske medie NBC News.

I Florida blev flere strande åbnet fredag. Det var samme dag, som delstaten registrerede flest nye smittetilfælde på en dag. I alt er 25.492 smittede, og 748 er døde i delstaten.

På flere af de kendte strande i delstaten, herunder Jacksonville Beach og Neptune Beach, vil det kun være tilladt at dyrke motion på strandene og ikke ligge og sole sig.

På et pressemøde tidligere på ugen tilskyndede Donald Trump delstaterne til at begynde at genåbne. Men præsidenten gjorde det klart, at det er op til hvert enkelt delstat.

Delstaten Nevada, hvori spillebyen Las Vegas ligger, holder ikke-essentielle virksomheder lukket de næste 30 dage. Det sagde guvernør Steve Sisolak lørdag eftermiddag lokal tid på et pressemøde ifølge det amerikanske medie CNN.

Det betyder, at frisører, kasinoer og barer, der ikke sælger mad, skal forblive lukket. Nevada har registreret 3626 smittede og 151 døde.

I delstaten Californien, der har registreret 30.491 smittede og 1140 døde, siger guvernør Gavin Newsom, at skolerne højst sandsynligt vil forblive lukkede skoleåret ud, skriver CNN. I delstaten er der 6,1 million studerende.

USA er det land, der er hårdest ramt af coronavirusset. Klokken 01.20 natten til søndag dansk tid har USA registreret 38.664 coronarelaterede dødsfald og over 730.000 virussmittede, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.