Flere end 2000 med coronavirus er nu døde i USA

Dødstallet som følge af coronavirus i USA har rundet 2000.

Ifølge Johns Hopkins University, der løbende opdaterer smittetilfælde og dødsfald verden over, er 2010 mennesker i USA med coronavirus nu døde. Cirka en fjerdedel af dem i New York City.

USA er det land i verden med flest smittede. Natten til søndag dansk tid er der således registreret 121.117 smittede. 961 er erklæret raske igen.

Stigningen i USA sker, samtidig med at landets præsident, Donald Trump, siger, at han overvejer at lukke New York og omegn midlertidigt ned.

- Vi overvejer forskellige tiltag. Nogle mennesker ser gerne, at New York bliver sat i karantæne, fordi det er et hotspot. Det er ikke sikkert, vi bliver nødt til det.

- Men der er en mulighed for, at vi på et tidspunkt indfører en kortvarig karantæne på to uger i New York, sagde Trump til journalister lørdag ifølge The Guardian.

Ifølge Trump overvejer han at forbyde rejser ind og ud af New York-området for at begrænse spredningen af coronavirus fra dets amerikanske epicenter, New York City.

Lørdag aften lokal tid oplyser den fungerende politiinspektør i delstaten New Jersey, Patrick Callahan, at flere end 700 politibetjente i New Jersey er blevet testet positive for coronavirus.

Det rapporterer NBC News.

New Jersey er nabostat til New York.

Allerede fredag blev USA det første land i verden til at passere 100.000 smittetilfælde. Og sent torsdag aften blev Kina overhalet af USA som det land med flest coronasmittede.

I Kina er der knap 82.000 smittetilfælde, og landet er siden torsdag aften også blevet overhalet af Italien, der natten til søndag dansk tid har registreret 92.472 smittetilfælde.

I Italien er 10.023 mennesker døde, mens 12.384 er erklæret raske igen.

På et pressemøde fredag fortalte Trump, at han har givet tilladelse til, at der nu kan indkaldes folk fra den militære reserve.

Det vil ifølge præsidenten tillade mobilisering af personale i sundhedssektoren.

I sidste uge genaktiverede Donald Trump en lov, den såkaldte Defense Production Act.

Det er en sjældent anvendt lov, der giver regeringen mulighed for i krisetider at beordre virksomheder til at fremstille bestemte varer såsom medicinsk udstyr.

Trump beordrede fredag bilproducenten General Motors til at fremstille respiratorer til brug for coronapatienter.