Flere indefrosne feriepenge på vej

Ekstra Bladet erfarer, at de sidste to ugers feriepenge også kommer til udbetaling

Der er godt nyt til danskere, der også gerne vil have de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

De ventes således at blive frigivet i den aftale om stimuli, som finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer onsdag, erfarer Ekstra Bladet og Ritzau.

Særligt de blå partier har presset på for, at alle feriepengene skal ud til danskerne.

Hele 2,3 millioner danskere valgte at få deres første tre ugers feriepenge udbetalt, hvilket svarer til et beløb på 51,6 milliarder kroner før skat. Omkring 700.000 valgte at lade pengene stå. De har samlet ni milliarder kroner til gode.

Det er primært folk mellem 50 og 60 år, der har ladet pengene stå til pensionsalderen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil stimuli-aftalen også indeholde tiltag, der skal understøtte eksporten.

