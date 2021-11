Flere kommuner forventer fordobling af brevstemmerne

Siden 5. oktober har der været mulighed for at brevstemme til kommunal- og regionalvalget, og det har ekstraordinært mange benyttet sig af.

Det beretter i alt 11 kommuner om i en rundringning foretaget fredag.

I eksempelvis Aalborg havde 8325 brevstemt fredag formiddag. Det er næsten en fordobling af de afgivne brevstemmer på samme tidspunkt for fire år siden.

I Aarhus havde 16.884 brevstemt fredag formiddag. Det gjorde i alt 10.861 vælgere i 2017. Her ventes cirka en fordobling, når alle brevstemmer er talt op.

I kommuner som København og Frederiksberg er det samlede antal brevstemmer for 2017 også for længst overgået.

Det samlede antal brevstemmer i alle 98 kommuner opgøres først efter weekenden. Det har været muligt at brevstemme indtil fredag eftermiddag og nogle steder aften.

Tendensen er, at flere generelt brevstemmer, siger Rune Stubager, professor på Aarhus Universitet, hvor han forsker i vælgeradfærd.

Men epidemien og de stigende smittetal er formentlig en afgørende grund til, at tallet er så højt ved dette valg:

- Der er blevet opfordret til at brevstemme, hvis man er bekymret for at møde op på valgstedet.

Som udgangspunkt skulle man tro, at de mange brevstemmer ville resultere i en højere valgdeltagelse.

Det ville nok være for meget at forvente, vurderer Rune Stubager. Faktisk kan det få den modsatte effekt.

- Risikoen er, at vi ser det her hop i brevstemmerne, men at vi alligevel kan komme til at opleve et fald i valgdeltagelsen.

Professoren understreger, at det for nu er gisninger.

Roger Buch, forsker i kommunalvalg og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, peger på andre problemer ved de mange brevstemmer.

- For det første er det meget dyrere at håndtere brevstemmer. Der skal være personale til at tage imod det i mange uger før kommunalvalget.

På længere sigt kan tendensen få konsekvenser for lysten til at stemme, hvis de fysiske stemmer på valgdagen 'går fløjten', siger Roger Buch.

- Der er ingen tvivl om, at det sociale element og det at følges sammen på valgdagen er et ritual og med til at gøre, at valgdeltagelsen bliver højere i Danmark.