Flere svenskere ønsker færre asylansøgere

Svenskerne er blevet mere skeptiske over for asylansøgere

Sverige døjer som bekendt med betydelige integrationsproblemer, og i en ny undersøgelse svarer 63 procent af svenskerne, at landet bør modtage færre asylansøgere.

Da spørgsmålet blev stillet i 2018, svarede 56 procent, at de ønskede færre.

Samtidig ønsker færre svenskere at modtage flere asylansøgere. ’Kun’ otte procent ønsker at modtage flere asylansøgere mod 12 procent 2018.

11 procent at svenskerne ønsker ingen øvre grænse for, hvor mange asylansøgere, landet skal modtage. 16 procent ønsker, at Sverige skal modtage 0 asylanter årligt.

- Der er betydelige ændringer i opinionen, både stigningen for dem, der ønsker færre asylansøgere, og faldet for dem, der ønsker flere,' siger Torbjörn Sjöström, direktør for analyseinstituttet Novus, til SVT.

I Sverige forhandler et tværpolitisk udvalg øjeblikket om, hvordan landets fremtidige asylpolitik skal udformes.