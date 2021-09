Flere sygemeldte: Knækket af radikal profil

Ved du noget, eller kender du til andre arbejdsgivere, der har problemer med arbejdsmiljøet? Skriv til journalisten her.

Arbejdsmiljøet under den radikale EU-profil Karen Melchior har været så brutalt, at flere medarbejdere i parlamentet har været sygemeldt på grund af politikerens adfærd.

Det fortæller en række af hinanden uafhængige kilder til Ekstra Bladet.

Informationen er kommet frem i kølvandet på Ekstra Bladets afsløring af, at arbejdsmiljøet under europaparlamentarikeren Karen Melchior er så ulideligt, at de ansatte flygter. Således er stort set alle medarbejdere, der har arbejdet for politikeren i løbet af de seneste to år, i dag ude af vagten igen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har minimum tre medarbejdere i parlamentet været sygemeldt som følge af Karen Melchiors adfærd.

En af disse medarbejdere fortæller nu om sine egne oplevelser til Ekstra Bladet og er stadig tydeligt påvirket af sagen den dag i dag. Vedkommende ønsker ikke at stå frem med navn og billede af frygt for at miste sit arbejde. Ekstra Bladet er bekendt med medarbejderens fulde identitet.

Råbt ad og overfuset

Medarbejderen har arbejdet med mange politikere før, men har ’aldrig nogensinde oplevet noget lignende’.

- Jeg har været meget i tvivl, om jeg overhovedet ville sige noget, for når ens læge siger til en, at man virkelig skal overveje, om man vil gennemleve alle mareridtene igen … Alle de eftermiddage og aftener, hvor man er blevet råbt ad, overfuset og svinet til foran andre. Det sætter sig fast, siger medarbejderen.

Medarbejderen blev til sidst så stresset og udmattet af at blive råbt ad og svinet til på arbejdet, at det var nødvendigt at søge læge. Lægen sygemeldte herefter medarbejderen fra arbejdet.

- I lang tid tænkte jeg også: Hvorfor sker det her for mig? Jeg er en stærk person, jeg elsker mit arbejde, og jeg er god til det. Jeg kan klare alt. Men Karens adfærd knækkede mig.

Skærende kontrast

Ifølge medarbejderen er der en skærende kontrast mellem den politik, Karen Melchior slår sig op på, og den arbejdsgiver, hun selv formår at være i dagligdagen.

For mens Karen Melchior flere gange har blæst til kamp mod uacceptabel adfærd mod minoriteter i Europa og digitale krænkelser, så kniber det med hendes egen adfærd over for andre mennesker, har flere både tidligere og nuværende medarbejdere i parlamentet berettet til Ekstra Bladet.

- Først og fremmest respekterer hun ikke andre menneskers arbejdstid. Hun kontakter én på alle tider af døgnet og endda i en meget grim og fornærmende tone.

- Hun giver én konstant ondt i maven, fordi hun er som en tikkende bombe, der kan gå af når som helst, fortæller medarbejderen, der altså selv blev sygemeldt.

Prisen er for høj

Medarbejderen har aldrig indgivet en officiel klage over Karen Melchior til nogen af parlamentets klageinstanser eller Radikale Venstres uafhængige kontakt-instans, og det er der en ganske særlig grund til.

- Prisen for at stå frem og anmelde er alt for høj. Jeg har set før, at alvorlige personalesager ikke har nogen som helst konsekvenser for MEP’erne. Derfor er det også meget nemt for Karen at sige, at ingen har anmeldt hende, for hun ved godt, at mange ikke tør. Jeg er en af dem, siger medarbejderen.

Tykt hykleri og larmende tavshed

Karen Melchior kort før hun holdt tale på de radikales landsmøde i Nyborg i den forgangne weekend. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har fremlagt medarbejderens konkrete kritik for Karen Melchior, men hun har ikke ønsket at kommentere den.

Karen Melchior har flere gange afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet om problemerne med arbejdsmiljøet generelt, som hun i det store hele har afvist eksistensen af på sin Facebook-profil.

Her har hun dog konstateret, at hun 'er oprigtigt ked af det, hvis det viser sig, at der er medarbejdere, der har oplevet et dårligt arbejdsmiljø'.

Ekstra Bladet har også gentagne gange spurgt Karen Melchior, om hun vil forholde sig til de sygemeldte ansatte generelt, men uden at få svar.

Til de radikales landsmøde i Nyborg 18. september lod politikeren Ekstra Bladet forstå, at hun kun ville tale om 'digital services act'. Og i en syv minutter lang tale til landsmødet blæste hun til kamp mod uacceptabel adfærd mod minoriteter og på nettet.

- Hvis økonomer kan påvise, at fodboldspiller spiller dårligere, når de bliver mødt af racisme, hvordan tror I så det påvirker alle os andre, når vi bliver mødt af had og chikane på nettet, lød det blandt andet fra Karen Melchior i talen.

Ifølge Karen Melchior er der ikke nogen medarbejdere, der har klaget over hende til nogle af de instanser, hun selv har henvist til, herunder blandt andet Radikale Venstres uafhængige kontakt-instans.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få bekræftet, om det er korrekt, idet Radikale Venstre har mødt hele sagen med larmende tavshed og lukkede døre.

Således vil hverken Radikale Venstres kontakt-instans eller sekretariatsledelse svare på kritikken. Den politiske leder af partiet, Sofie Carsten Nielsen, vil heller ikke udtale sig.

Det er på trods af, at Radikale Venstre netop har slået sig op på at være partiet, der ikke ville tie om krænkende adfærd.

