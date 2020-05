Flertal bag grænsekrav før forhandlinger

Et flertal bestående af De Radikale, Alternativet og de borgerlige partier vil ved forhandlinger onsdag eftermiddag kræve den midlertidige grænsekontrol med indrejseforbud og de skærpede rejsevejledninger lempet inden udgangen af maj.

Det fremgår af et udkast til en aftale om næste del af genåbningen.

Dermed lægger de et hårdt pres på statsminister Mette Frederiksen (S) forud for onsdagens forhandlinger om en udvidelse af genåbningen af samfundet.

De syv partier har tilsammen 95 mandater.

Selv om partierne har slået sig sammen om et udkast til en aftale, er de ikke umiddelbart helt enige hvad angår grænsespørgsmålet.

Siden 14. marts hvor indrejseforbuddet til Danmark trådte i kraft, har det krævet et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål' at krydse grænsen.

De Radikale taler for en fuld åbning af grænserne, mens blandt andet De Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil lade turister med et lejebevis til en feriebolig komme ind i landet og dermed udvide listen over 'anerkendelsesværdige formål'.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har forpligtet sig til, at regeringen vil melde ud om grænsespørgsmålet senest 1. juni.

Udenrigspolitik, hvilket også vil sige grænsespørgsmål, er op til regeringen alene at tage beslutning om.

I en ny rapport påpeger Statens Serum Institut (SSI) desuden, at en åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder.

Det kan få betydning for smittetrykket i Danmark.

I udkastet til en aftale skriver partierne også, at alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under de sundhedsmæssige retningslinjer, som myndighederne fastsætter.

Derimod vil partierne ikke tillade, at natklubber, diskoteker, spillesteder og store arrangementer med flere end 500 deltagere.

- Hvis der yderligere er områder, hvor der efter en sundhedsfaglige vurdering ikke forsvarligt kan laves retningslinjer, der beskytter mod smittespredning, vil disse ligeledes være lukket, står der i aftalen.

Partierne vil også have lempet forsamlingsrestriktionerne fra 10 til 50 den 25. maj., fra 50 til 200 personer den 25. juni og 200 til 500 den 1. august forudsat, at der stadig holdes én meters afstand.