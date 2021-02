Flertal enige om ny låneordning for virksomheder

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny momslåneordning og en udvidelse af A-skattelåneordningen, som skal sikre virksomhederne en øget likviditet på i alt 170 milliarder kroner.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at de nye A-skattelån for betalinger i februar og marts 2021 skal tilbagebetales i henholdsvis april og juni 2022. Denne ordning giver ifølge Skatteministeriet virksomhederne mulighed for at beholde likviditet længere for i alt 79 milliarder kroner.

Udskudt betaling

I 2020 havde små og mellemstore virksomheder mulighed for at lægge momsperioder sammen, så betalingen blev udskudt til foråret 2021.

Men da restriktionerne fortsat er i brug, har man tilbudt en en ny låneordning, som betyder, at betalingen endnu en gang kan udskydes. Denne gang er det momsbetalingen fra 1. marts 2021, som kan udskydes til 1. februar 2022.

Partierne er desuden blevet enige om, at man udjævner tilbagebetalingerne, så det hele ikke skal betales tilbage på en gang.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet hastebehandle det her lovforslag, og at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op. Danmark er i en alvorlig økonomisk krise, og derfor ser regeringen løbende på, hvordan vi fortsat bedst kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder. Med det her initiativ har regeringen samlet styrket likviditeten i danske virksomheder med 470 mia. kroner, udtaler skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.