Flertal finder penge til bedre forhold for fødende

Et politisk flertal er mandag enedes om at finde penge til bedre forhold for fødende. Det er et emne, der er kommet højt på dagsorden efter historier om blandt andet kejsersnit, som kunne være undgået.

Det er en del af finansloven for 2022, som regeringen mandag har indgået med støttepartierne samt Alternativet og Kristendemokraterne.

Der afsættes mindst 100 millioner kroner til det, årligt stigende til 150 millioner kroner frem til 2025.

Derefter er det uvist, hvad der skal ske. Men aftaleparterne er enige om en kortlægning af normeringerne. Det kan indikere, at de vil lave en langvarig aftale på området.

Emnet har fået stor fokus den seneste tid på grund af græsrodsbevægelser og jordemødre, som har sagt fra og gjort opmærksom på meget dårlige forhold ved nogle fødsler.