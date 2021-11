Flertal for mundbind forud for møde i epidemiudvalg

Venstre vil følge Epidemikommissionens indstilling om nye restriktioner, når Folketingets Epidemiudvalg senere torsdag skal tage stilling til det.

Det oplyser partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Dermed er der flertal i epidemiudvalget for de krav om mundbind i offentlig transport og butikker samt for skærpede krav til coronapas, som regeringen lagde op til onsdag på et pressemøde.

Både Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten meddelte allerede onsdag, at de vil bakke op om indstillingen.

Martin Geertsen (V) understreger dog, at han ikke ønsker, at mundbind og coronapas skal blive den nye normal i Danmark.

- Vi har på den anden side lyttet til eksperterne, som har sagt, at vi kan undgå, det der er værre. Så vi lytter til indstillingen, siger han.

Martin Geertsen tilføjer, at han mener, at regeringen ikke har forberedt sig godt nok til, hvordan coronapandemien ville udvikle sig hen over vinteren.

- Vi synes, at man skal skrue op for testkapaciteten rundt om i landet - køerne ser ud til at være meget lange. Man er også nødt til at skrue op for vaccinationsindsatsen, siger han.

Epidemiudvalget skal mødes torsdag eftermiddag.

Bliver de nye restriktioner vedtaget i epidemiudvalget, lægger regeringen umiddelbart op til, at de skal gælde fra mandag.

Der må ikke være flertal imod restriktioner i epidemiudvalget.