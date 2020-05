Flertal i Folketinget giver udenrigsminister Jeppe Kofod en næse

Et flertal i Folketinget giver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en politisk næse, i sagen om at Danmark tilbød ældre og ubrugelige respiratorer til Italien i forbindelse med coronakrisen.

Respiratorerne var uegnede til Covid-19-patienter, viste det sig. I en pressemeddelelse 8. april sagde Kofod ellers, at respiratorerne var en 'solid håndsrækning' til vores 'italienske venner'.

Men efterfølgende stod det altså klart, at de var for dårlige til at behandle den type lungesvigt, som coronapatienter er ramt af.

Næsen til Kofod er givet onsdag efter et samråd om sagen. Flertallet består af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative samt de to regeringsstøtter De Radikale og Enhedslisten.

- Vi stod i en helt ekstraordinær situation, hvor der var stor usikkerhed om epidemiens udvikling.

- Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at respiratorerne ikke var Covid-19-egnede, for så havde jeg udtrykt mig anderledes, sagde Kofod på samrådet.

Efter samrådet gentager Kofod sit budskab:

- Jeg fortryder mit ordvalg om det bidrag. Jeg ville ønske, at vi kunne hjælpe mere. Tidligere og hurtigere. Men sandheden var, at det var det, vi kunne tilbyde.

En varevogn med 13 respiratorer er dog nu sendt fra Middelfart til Rom. Her skal de skal gøre gavn i et hårdt presset italiensk sundhedsvæsen.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er ikke imponeret over udenrigsministerens ageren.

- Vi retter kritik af, at det, vi tilbød, er komplet ubrugeligt til behandling af Covid-19-patienter. Det kan forværre situationen, og det kan i værste fald slå patienter ihjel, hvis man har lungeproblemer.

- Ministeren var ikke vidende om, at man ikke kunne bruge respiratorerne, hvilket er ret besynderligt, eftersom Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet havde den viden, siger Jan E. Jørgensen.

Der rettes også kritik af, at den danske regeringen reagerede for langsomt i forhold til den italienske anmodning om hjælp, samt at regeringen ikke informerede Folketinget om, at respiratorerne var ubrugelige for italienerne.

- Jeg er flov over den danske regerings bidrag, siger Jan E. Jørgensen.

De Radikales politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, mener ikke, at Kofod har svaret ordentligt på alle spørgsmål om sagen. Hun savner, at der kan placeres et ansvar for det, der betegnes som en brøler.

Derfor bliver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også indkaldt til et samråd i sagen.

- Det er alvorligt, og det er også derfor, at vi uddeler en næse, siger hun.