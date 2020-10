Flue stjal billedet i debat

Natten til torsdag dansk tid var de to vicepræsidentkandidater, Kamala Harris og Mike Pence, i debat på amerikansk tv, hvor de skulle forsøge at vinde de amerikanske hjerter forud for præsidentvalget i starten af november.

Men på trods af halvanden times debat, er der ikke de hårdtslående pointer fra debatten, der har stjålet fokus efterfølgende.

Undervejs i debatten satte en flue sig nemlig på Mike Pences hoved, mens han talte.

Enten opdagede Pence det ikke selv, og ellers ignorerede han det helt bevidst, men den ellers noget ubetydelige seance fangede straks opmærksomheden hos en stribe seere - måske i frustration over, at de to kandidater havde en tendens til ikke at svare på de spørgsmål, de blev stillet.

Bruger det til kampagne

Efter debatten har Pences modstandere, Joe Biden og Kamala Harris, og deres kampagnefolk da også været hurtige til at følge op på 'flue-episoden', som altså var det indtryk, folk tog med videre fra debatten.

I et opslag på Twitter ledsaget af et billede af ham selv og en fluesmækker, skriver Joe Biden 'Støt med fem dollar for at hjælpe denne kampagne med at flyve' (med det engelske ord 'fly', som kan betyde både flue og flyve).

Samtidig har Biden-kampagnen været hurtige til at købe domænet 'flywillvote.com' (flue vil stemme), som dirigerer folk videre til 'iwillvote-com' (jeg vil stemme) - en side som hjælper folk til, hvordan de kan stemme til valget.

Trump/Pence-lejren har ikke på samme måde grebet flue-episoden, men den amerikanske præsident har (naturligvis) været forbi Twitter i forbindelse med debatten, hvor han bakker sin vicepræsident op, og konstaterer, at 'Mike Pence VANDT STORT'.