Trumps efterfølger bliver øverstbefalende for verdens største militærmaskine, når han overtager præsidentembedet - en dansk ekspert udpeger her nogle af USA's vildeste supervåben

Joe Biden bliver ikke alene leder for verdens mægtigste nation, når han overtager præsidentembedet i USA. Han bliver også øverstbefalende for et forsvar, der er verdens største og stærkeste - og som råder over unikke og avancerede våben.