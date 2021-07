Flygtningenævn lader syrisk gymnasieelev blive i Danmark

Flygtningenævnet har givet den syriske gymnasieelev Aya Abu-Daher fra Nyborg en opholdstilladelse, så hun får lov at blive i Danmark.

Det skriver Politiken.

Hendes sag var meget omtalt i medierne i påskedagene, efter at hendes rektor på Nyborg Gymnasium skrev et opslag om hende på Facebook.

Han kritiserede, at Aya Abu-Daher kort tid før sin studentereksamen fik besked om, at hendes ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse var blevet afvist.

- Jeg er født på ny, siger den 19-årige gymnasieelev ifølge Politiken om beslutningen.

Den oprindelige afvisning af forlængelsen skal ses i lyset af, at Flygtningenævnet i 2019 vurderede, at det nu var sikkert for syrere at rejse tilbage til Syrien.