FN følger begivenhederne i Kasakhstan med bekymring

Det Hvide Hus i USA og FN opfordrer onsdag myndigheder i Kasakhstan til at udvise beherskelse i håndteringen af voldsomme civile uroligheder.

Kasakhstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet. Det skete, efter at protester over prisstigninger på brændstof brød ud i sammenstød, og demonstranter stormede regeringsbygninger.

Stephane Dujarric, der er FN-talsmand, siger, at FN følger begivenhederne i den centralasiatiske republik 'med bekymring'.

FN har også opfordret alle parter til at 'udvise beherskelse, afholde sig fra vold og fremme dialog'.

Besvarer 'vanvittige påstande'

Jen Psaki, der er talsperson for Det Hvide Hus, siger, at demonstranter bør være i stand til at 'udtrykke sig fredeligt'. Derudover opfordrer hun myndigheder til 'at udvise beherskelse'.

Derudover siger Psaki, at 'vanvittige russiske påstande' om, at USA skulle stå bag massedemonstrationerne, er 'absolut falske og uden tvivl en del af den almindelige russiske misinformationshåndbog'.

Samtidig har Ned Price, talsmand for USA's udenrigsministerium, fordømt ødelæggelserne af ejendomme. Han har også kritiseret regeringens internetblokering.

- Vi beder alle kasakhere respektere og forsvare forfatningsmæssige institutioner, menneskerettigheder og mediefrihed. Herunder gennem retableringen af internettjenester, siger han i en udtalelse.

- Vi opfordrer alle parter til at finde en fredelig løsning på undtagelsestilstanden.

Voldsomme protester i Almaty, Kasakhstan onsdag.

Regeringen gik af

Demonstrationer har spredt sig i landet, hvor der bor omkring 19 millioner mennesker. Det er sket i vrede over prisstigninger på flaskegas, LPG. Det er meget brugt som brændstof til biler i den vestlige del af landet.

Det er Kassym-Jomart Tokajev, der er præsident i landet. Hans forgænger, Nursultan Nazarbajev, som gik af i 2019, udpegede ham som sin efterfølger.

Tokajev forsøgte at afværge yderligere uroligheder ved onsdag at annoncere, at regeringen med premierminister Askar Mamin i spidsen gik af.

Han annoncerede også, at han tog over fra Nazarbajev som leder af det magtfulde sikkerhedsråd. Det var et overraskende skridt i betragtning af ekspræsidentens vedvarende indflydelse.

Men da protesterne eskalerede, sagde regeringen sent onsdag, at en undtagelsestilstand, der var erklæret i protestramte områder, ville blive udvidet til hele landet og være i kraft frem til 19. januar.