Fødevarestyrelsens chef modsiger Mogens Jensen-forklaring

Den tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) blev lørdag modsagt under en afhøring i Minkkommissionen af direktør i Fødevarestyrelsen Nikolaj Veje.

Centrum for diskussionen var et citat, som Mogens Jensens ministerium udsendte i dagene efter, at regeringen havde oplyst, at alle mink skulle aflives.

Her blev ministeren citeret for at sige:

- Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

Da Mogens Jensen blev spurgt til citatet forklarede han, at det handlede om et brev fra Fødevarestyrelsen 6. november, og at 'man' i anden sætning Fødevarestyrelse.

Det er i Nikolaj Vejes opfattelse lodret forkert.

- Det mener jeg ikke er rigtig, sagde han lørdag.

Torsdag blev Mogens Jensen spurgt om ikke sætningen mest oplagt kunne læses som, at regeringen ikke kunne afvente ny lovgivning. Det afviste han.

- Man er Fødevarestyrelsen. Det er dem, der har sendt det her brev ud, sagde han.

Men den udlægning stemmer ikke overens med Nikolaj Vejes forklaring. Han forklarede blandt andet, at brevet ikke blev udsendt på Fødevarestyrelsens initiativ.

- Vi fik besked på at lave vejledningen, og at det hastede, forklarede han.

Citatet blev sendt ud fire dage efter, at regeringen havde præsenteret beslutningen om at aflive alle mink 4. november.

Medarbejdere i både Fødevarestyrelsen og det daværende Miljø- og Fødevareministerium har forklaret, at Fødevarestyrelsen hele tiden vurderede, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

Derfor blev Nikolaj Veje også spurgt, hvordan man i Fødevarestyrelsen reagerede, da landets statsminister stod på et pressemøde 4. november og oplyste, at det ville ske.

- På det tidspunkt er det ikke noget, vi tænker meget over, svarede Nikolaj Veje og forklarede, at man antog, at regeringen havde skaffet flertal i Folketinget til ny lovgivning, som ville give hjemmel.

- På det tidspunkt tænker vi, at der er nogen, der har styr på det. Vi har jo sagt, at der ikke er hjemmel til det. Så vi tænker, at nogen har sikret sig et parlamentarisk grundlag.

Han forklarede videre, at det ifølge Fødevarestyrelsen ikke var en praktisk udfordring, fordi styrelsen selv var bevidst om, at der ikke var hjemmel til at kræve aflivning af mink uden for smittezoner.

Derfor havde styrelsen ifølge Nikolaj Veje ingen planer om at tage ud på farme uden for smittezonerne og aflive mink.

6. november sender styrelsen ikke desto mindre et brev, hvor der under overskriften 'Minkfarme uden for zonerne':

- Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020.

Ifølge Veje var det ikke intentionen med brevet, at det skulle opfattes som et påbud. Tre dage senere udarbejder styrelsen dog et revideret brev, hvor det tydeligt står, at der er tale om frivillighed uden for smittezonerne.

Brevet var klar om aftenen 9. november, men blev først sendt ud 10. november om morgenen, fordi Fødevarestyrelsens eneste medarbejder med mail-listen på alle minkavlere, var 'gået omkuld' - altså faldet i søvn - og ikke kunne vækkes.