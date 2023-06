Følg med live: Mette F. besøger endelig Det Hvide Hus

Hun har i den grad udskudt det, men nu skulle den være god nok.

Mette Frederiksen besøger mandag magtens centrum, hvor Joe Biden ventes at tage imod den danske statsminister i Det Ovale Kontor. Det sker mandag aften dansk tid.

Følg med live her på Ekstra Bladet, hvor vi livestreamer selve mødet mellem de to statsledere og det efterfølgende pressemøde.

Ny Nato-sherif?

Det helt varme kartoffel inden mødet er rygterne om, hvorvidt Mette Frederiksen skal være den nye generalsekretær i Nato.

Det fortalte Mads Dalgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C., mandag til Ekstra Bladet:

- De ord, vi skal sidde og analysere fuldstændig tungt på, er især NATO-rygterne. Jeg forventer ikke, at Joe Biden siger noget direkte, men er der nogen form for indikation på, at han taler varmt for Mette Frederiksen i en NATO-kontekst?

Det har heller ikke ligefrem taget brodden af spekulationerne, at regeringen i sidste uge meldte ud, at man vil investere 143 milliarder kroner i forsvaret over de næste 10 år.

Vil investere kæmpe milliard-beløb i dansk forsvar