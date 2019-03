Før skæbne-afstemning: Vil blokere Mays dødssejler

Premierminister Theresa May kan, inden dagen er omme, vandre ind i en ny syngende lussing fra sit eget parlament.

Et ændringsforslag til aftenens afstemning om at udskyde brexit forsøger nemlig at blokere muligheden for, at May overhovedet kan genfremsætte sin aftale med EU.

En aftale, som Underhuset allerede har kasseret ved to sviende nederlag for Theresa May.

Formanden for det britiske parlaments Underhus, John Bercow, har torsdag eftermiddag udvalgt de ændringsforslag, som skal til afstemning i parlamentet torsdag aften.

Der er tale om i alt fire ændringsforslag til premierminister Theresa Mays forlag om at udsætte brexit.

Fire forslag - mere kaos på vej? Blokering af May Labour-medlemmet Christ Bryant har fået sit ændringsforslag på tavlen, som vil forsøge at blokere for, at Theresa May endnu engang kan sætte sin dødssejler-aftale med EU til afstemning underhuset, der allerede har forkastet den to gange. Ny folkeafstemning En udskydelse af Artikel 50, så der kan blive sat tid af til en ny folkeafstemning. Stillet af Sarah Woolaston, der er medlem af udbryderpartiet, The Independent Group, (Den Uafhængige Gruppe). Hun var tidligere konservativ. Debat om brexit Et ændringsforslag, der vil rydde næste onsdag til en debat i parlamentet, hvor parlamentsmedlemmer kan holde afstemninger om forskellige brexit-alternativer. Ny kurs Labours ændringsforslag specificerer en forlængelse af Artikel 50, så underhuset kan finde flertal for en alternativ kurs mod brexit.

Bercow siger ifølge Reuters, at han har udvalgt et ændringsforslag, som er fremsat af uafhængige medlemmer, der foreslår en ny EU-folkeafstemning.

Derudover har han valgt et forslag fra arbejderpartiet Labour, som opfordrer May til at bruge en udsættelse af brexit til at give parlamentet tid til at finde 'et flertal for en helt ny linje'.

Et tredje ændringsforslag er et forslag om, at parlamentet skal have kontrollen over brexit-processen.

Se også: En langvarig udsættelse af brexit er mulig

Kaos i kulissen: May fandt pisken frem

Ifølge dette forslag vil de britiske parlamentarikere overtage kontrollen over den politiske dagsorden fra regeringen 20. marts med henblik på at fremtvinge en diskussion om de fremtidige brexit-muligheder.

På den måde kan et flertal måske bryde det nuværende dødvande.

Denne plan støttes både af parlamentsmedlemmer i premierminister Theresa Mays konservative regeringsparti og af medlemmer af oppositionspartierne.

En af personerne bag forslaget er parlamentarikeren Oliver Letwin.

Afstemninger om forslagene finder sted torsdag aften ca. kl. 18 dansk tid.