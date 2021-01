Før top-sikker magtoverdragelse i USA: Ekstreme militser

VIRGINIA, USA (Ekstra Bladet): Den amerikanske hovedstad Washington har den seneste uge på bizar vis forvandlet sig til en gigantisk soldaterlejr.

Forud for en af landets mest omstridte præsidentoverdragelser, hvor 25.000 soldater skal beskytte regeringsbygningen The Capitol mod voldelige, bevæbnede og ekstreme demonstranter, fik nogle af de selvsamme ekstreme grupper lov til at gå frit omkring på gaden blot 120 km. væk fra Det Hvide Hus.

Foto: Anthon Unger

Præcis som de vrede, loyale Trump-tilhængere stormede mod den amerikanske regeringsbygning forrige onsdag, marcherede dedikerede og højlydte demonstranter mandag rundt i gaderne i byen Richmond, Virginia.

Tungt bevæbnede med pistoler og store automatvåben er langt de fleste ikke kun utilfredse med, at Demokraterne ’stjal’ valget, men kæmper især imod strengere våbenlove, og er endog villige til at gå meget langt for at opnå deres mål:

Uanset om de skal bekæmpe deres egen regering eller trykke af på aftrækkeren.

