Første formandsdøgn: 750 nye DF-medlemmer til Messerschmidt

Det vælter ind med nye medlemmer til Dansk Folkeparti, efter Morten Messerschmidt søndag blev valgt som ny formand.

I en Facebook-video mandag eftermiddag løfter den nyvalgte DF-formand sløret for, præcist hvor mange nye medlemmer det ellers hårdt ramte parti har fået.

- Vi har lige rundet 750 nye medlemmer siden i går (søndag eftermiddag, red.), siger Morten Messerschmidt i videoen og fortsætter:

- Det er jo helt uvirkeligt og fantastisk, at der er så mange, som tror på, at det projekt, som nu er sat i søen, kan genrejse Dansk Folkeparti, og vi igen kan blive et stort parti, som kan skabe gode resultater for Danmark.

Dansk Folkeparti holdt et ekstraordinært årsmøde søndag i Herning. Foto: Anthon Unger

'Messerschmidt-effekt'

Til Jyllands Posten siger partisekretær Steen Thomsen, at antallet af nye medlemmer er 'langt, langt over normalen', og at der er tale om en såkaldt 'Messerschmidt-effekt'.

- Jeg har ringet og budt en masse af de nye velkommen. Det er typisk personer, som har støttet op- og stemt på Dansk Folkeparti gennem mange år. Nu kan de se, at der er en ny formand og måske en ny start, og det har altså fået dem til at melde sig ind for at støtte Morten Messerschmidt og partiet, siger han til mediet.

Dog er det ikke kun nye indmeldninger, som har præget det første døgn.

50 tidligere medlemmer har siden søndag eftermiddag meldt sig ud, som følge af utilfredshed med den nye formand, lyder det fra Steen Thomsen ifølge Jyllands Posten.

Morten Messerschmidt vandt sikkert formandsposten med 499 stemmer. Foto: Ernst van Norde

Morten Messerschmidt blev valgt til ny formand med 499 stemmer ved Dansk Folkepartis ekstraordinære årsmøde i Herning søndag. Merete Dea Larsen fik 104 stemmer, og Martin Henriksen fik 219.

Inden overgangen til 2022 var der 9.783 medlemmer i Dansk Folkeparti.