Første gang i 14 år: Minister vil stramme op

Erhvervsminister Simon Kollerup vil have strammet op på lovgivningen omkring revisionspligten for mindre virksomheder, hvilket et flertal i Folketinget støtter op om

Kravene for den omdiskuterede revisionspligt for mindre virksomheder er i årevis blevet lempet af politikerne, hvilket svindlere og bedragere formentlig har levet godt af, men nu ser det ud til, at der for første gang i 14 år vil blive strammet op på ordningen.

Fup for millioner: 155.000 firmaer slipper for kontrol

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, DF og Enhedslisten vil således have skærpet lovgivningen på området.

- Det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark, men til gengæld skal man som virksomhed også gøre det på en ærlig og ordentlig måde. Jeg er meget opmærksom på spørgsmålet om revisionspligt og økonomisk kriminalitet, og derfor vil regeringen også indkalde Folketingets partier til en drøftelse om emnet efter sommerferien. Mit håb er, at vi kan finde frem til en løsning, hvor vi kan skærpe kontrollen og sætte ind over for de virksomheder, som forsøger at snyde og undlader at bidrage til samfundet, siger erhvervsminister Simon Kollerup et mailsvar til Ekstra Bladet.

Fakta om revisionspligt I 2006 blev revisionspligten ophævet for en lang række mindre virksomheder. Dermed var det ikke længere et krav, at deres regnskaber skulle revideres af en uafhængig revisor. Formålet var at lette de administrative byrder for virksomhederne, som også kunne slippe for regningen til en revisor. Omvendt fik offentligheden ikke længere nogen advarsel, hvis et selskab f.eks. kunne være tæt på en konkurs. I 2011 blev der lempet yderligere på kravene. Hvis en virksomheds omsætning var under 8 mio. kr. og antallet af ansatte ikke oversteg 12 kunne man f.eks. slippe for revision. Tidligere var grænsen for omsætning på 3 mio. kr. 155.000 virksomheder fravalgte i 2018 revision ifølge tal fra FSR. 60.000 selskaber har helt fravalgt revisorbistand til f.eks. at opstille regnskabet.

Skatteordfører for Enhedslisten Rune Lund er ikke i tvivl om, at statskassen har mistet milliarder på lempelserne .

Kostet milliarder

- Det har kostet vores samfund og statskassen mange milliarder at den er blevet lempet, og det har gjort, at for svindlere og fidusmagere er der simpelthen alt for let spil, og det skal vi have lukket ned for, siger han.

Udmeldingerne kommer blandt efter Ekstra Bladet har kunnet beskrive flere sager om tydelig svindel hos små virksomheder, som en revisor formentligt havde opdaget.

Dansk Folkeparti er også fortaler for at stramme op.

- Det svarer til at give nøglerne til barskabet til dem, der godt kan lidt at drikke. Det var vitterligt en dårlig beslutning man vedtog, siger erhvervsordfører Hans Christian Skibby anerkender, at han partifællerne selv stemte for ordningen i sin tid.

Og hos SF ser man også frem til forhandlingerne.

- Det er enormt vigtigt, at der er en revisionspligt, fordi vi ser de sager om snyd og bedrag, som du f.eks. også har fundet, så det skal vi have kigget ordentligt efter i sømmene, siger erhvervsordfører fra Theresa Berg Andersen, der dog ikke vil komme ind på noget konkret forsalg.