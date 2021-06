Første retsmøde i rigsretssagen: Det skal de beslutte

Selvom rigsretssagen mod Inger Støjberg først begynder efter sommerferien, er der fredag et indledende retsmøde i sagen.

Foruden at præsentere anklageskriftet samt en oversigt over vidner i sagen, skal rigsretten også tage stilling til, hvorvidt danskerne skal få lov til at følge sagen hjemme fra stuerne.

Både DR, TV2, Ritzau, Politiken og dk4 har fået tilladelse til at sende billeder og lyd direkte fra Folketingets Landstingssal. Men det er lige nu et åbent spørgsmål, om medierne får lov til at sende meget mere end et par minutter.

Det skriver MediaWatch.

Nedstemt

Sendetilladelsen gælder nemlig kun for indledningen på det forberedende retsmøde. Derfor vil Rigsretten fredag som noget af det første tage stilling til, om hele mødet og den efterfølgende rigsretssag i september kan transmitteres.

Inger Støjberg har selv tidligere fremsat et lovforslag om at få sendt hele rigsretssagen direkte, men det blev stemt ned af et flertal i Folketinget tidligere i juni.

På fredagens forberedende retsmøde vil Rigsretten også behandle spørgsmål om eventuelle habilitetsproblemer samt betydningen af skærpende omstændigheder i anklageskriftet.

Inger Støjberg har hele vejen igennem fastholdt sin uskyld i sagen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sidstnævnte drejer sig ifølge TV2 om, hvorvidt det skal være en skærpende omstændighed, at Inger Støjberg har givet 'urigtige eller misvisende oplysninger' om sagen under en række samråd.

Ifølge Inger Støjbergs forsvarsadvokat René Offersen skal det pilles ud af anklageskriftet, således at Støjberg kun anklages for uberettiget at have adskilt ægtefæller og samlevende asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Sjette i historien

Selve rigsretssagen mod Inger Støjberg begynder 2. september, og sidste retsmøde afholdes 30. november. Der ventes at falde dom i sagen inden jul.

Rigsretssagen mod den tidligere udlændingeminister bliver den blot sjette i danmarkshistorien.

Hun anklages for som minister at stå bag en ulovlig instruks i 2016 om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.