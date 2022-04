Første valgresultat tyder på, at Macron beholder præsidentposten

Søndag har franskmændene været i stemmeboksene for endeligt at afgøre, hvem der skal være Frankrigs præsident de næste fem år.

Klokken 20 er de sidste valgsteder lukket, og de første udmeldinger tyder på, at Emmanuel Macron forbliver Frankrigs præsident.

Resultatet er baseret på 300 repræsentative valgsteder i landet, og her står Macron til at have 58,2 procent af stemmerne, imens Le Pen står til at have 41,8 procent.

Det er anden gang, 44-årige Macron stiller op til præsidentvalget. Hans modstander Marine Le Pen stiller op for tredje gang.

Marine Le Pen har netop holdt tale for sine støtter, hvor hun erkender sit nederlag.

Det franske valg er foregået ad to omgange. Første runde fandt sted 10. april, og her var 12 kandidater opstillet - herunder Macron og Le Pen. Macron vandt det første valg, og han og Le Pen gik videre til dagens afgørende valg.