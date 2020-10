Første videointerview med Navalnyj: - Jeg var en trussel

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har i et interview på to timer og tyve minutter

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der har været indlagt i Tyskland efter at være blevet forgiftet med nervegift, optræder i et interview på Youtube på intet mindre end to timer og tyve minutter.

Intervieweren er den kendte russiske journalist og youtuber Yury Dud.

Interviewet er umiddelbart det første, hvor Navalnyj optræder på video, efter han blev udskrevet i slutningen af september.

Et billede fra videointerviewet, som altså fortsætter i over to timer. Foto: YouTube - vDud/Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

I interviewet siger Navalnyj ifølge Reuters blandt andet, at han mener, at han blev forgiftet, fordi de russiske myndigheder anså ham for at være en trussel forud for næste års parlamentsvalg.

- De forstod, at der var store, store problemer der truede dem forud for valget til Statsdumaen (det russiske underhus, red.).

Navalnyj siger i interviewet, at han ikke er klar over, hvordan han blev forgiftet med nervegiften Novichok, men at 'han kan have rørt ved noget'.

Navalnys stab har tidligere kastet mistanken på vandflasker på det hotelværelse, hvor han befandt sig, inden han skulle med et fly tilbage til Mosvka. Det var undervejs i det fly, han blev dårlig og måtte bringes på hospitalet, hvorfra han siden blev evakueret til Tyskland.

Tyske eksperter har siden konkluderet, at det var nervegiften novichok, som den russiske efterretningstjeneste er berygtet for at bruge, som Navalnyj var blevet forgiftet med.

Den 44-årige oppositionspolitiker siger selv, at han allerede har fået det meget bedre siden han blev udskrevet, og at lægerne er overraskede over, hvor hurtigt han er kommet sig.

Han fortæller dog, at hans hænder stadig ryster betydeligt, og at han gennemgår fysisk genoptræning.