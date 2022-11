Fogh: Bliv hjemme, Ellemann

Han bryder med en mangeårig tradition i Venstre.

En afgået høvding tier og afholder sig fra at komme med gode råd og indspark til partiets leder. Og en afgået høvding blander sig aldrig i - som i aldrig - hvilken politisk kurs formanden bør sejle efter.

Alligevel kommer den tidligere Venstre-statsminister og formand Anders Fogh Rasmussen med en lang række krav, som formand Jakob Ellemann-Jensen (V) bør have opfyldt, før han går i regering med Mette Frederiksen (S).

Venstre skal nemlig alvorligt gøre forsøget på at opfylde Mette Frederiksens drøm om at lave en bred regering. Det fortæller Anders Fogh til Politiken.

Artiklen fortsætter under videoen...

I sin tale til Venstres landsmøde sagde formand-Ellemann, at Danmark ikke er nærmere et alternativ til Mette Frederiksen som statsminister, samtidig med at han kommenterede forhandlingerne på Marienborg I sin tale til Venstres landsmøde sagde formand-Ellemann, at Danmark ikke er nærmere et alternativ til Mette Frederiksen som statsminister, samtidig med at han kommenterede forhandlingerne på Marienborg

Annonce:

Bliv finansminister

Dermed stopper rådgivningen langt fra. Fogh blander sig også i, hvilke krav hans efterfølger skal have opfyldt for at gå i regering, og sågar hvilken ministerpost Jakob Ellemann-Jensen skal gå efter.

Fogh råder Ellemann til at droppe alle tanker om udenrigsminister-posten og om at gå i sin fars fodspor, som der ellers er blevet talt om i Venstre.

- Det kan ikke nytte noget, at Venstres formand fiser rundt i verden. Han skal være derhjemme. Baseret på min erfaring vil det være klogt, hvis Venstres formand er finansminister eller på anden måde sætter sig tungt på regeringsapparatet. Ellers går det ikke. Man er nødt til fra Socialdemokratiets side at indse, at der skal være en form for ligeværdighed i samarbejdet, siger Fogh i interviewet.

Flere centrale Venstre folk taler ellers om, at Jakob Ellemann-Jensen skal være udenrigsminister, og Troels Lund Poulsen (V) skal have et tungt økonomisk ministerium - hvis partiet går i regering med socialdemokraterne.

Artiklen fortsætter under videoen...

Søren Gade (V) understregede til Venstres landsmøde, at der er fuld opbakning til Ellemann under forhandlingerne med Mette Frederiksen Søren Gade er ikke helt enig med Fogh og understreger, at der er opbakning til Ellemann

Annonce:

Masser af krav

Herudover peger Fogh på en række krav, som Ellemann skal have opfyldt, før han sender Venstre ud på den farefulde færd med at gå ind i en regering med Mette Frederiksen for bordenden, hvor der er risiko for - igen ifølge Fogh - at blive 'juniorpartner' og 'skydeskive' for de øvrige partier i blå blok.

En SV-regering skal være et helt nyt projekt med en reformorienteret økonomisk politik med højere pensionsalder for dem som ikke er fysisk nedslidte. Desuden bør forsvarsudgifterne stige markant hurtigere end aftalt i det nationale kompromis. Der skal også skabes større åbenhed med en lempelse af offentlighedsloven. Og så skal Mette Frederiksen klart og tydeligt og reelt beklage minksagen:

Sagerne mod tidligere FE-chef Lars Findsen, som er tiltalt, og tidligere forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen, som forventer at blive tiltalt, helt droppes, emner Anders Fogh.

Endelig påpeger den tidligere statsminister, at regeringsgrundlaget skal være meget detaljeret og præcist, og at samarbejdet skal drives frem af et lille koordinationsudvalg bestående af få top-ministre.

Topfolk i Venstre taler allerede om ministerposter. Læs om det her.