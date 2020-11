Fogh smider bombe om sine døtre og Joe Biden på live tv

Under et besøg i København i 2018 kom Joe Biden tæt på Anders Foghs døtre, fortæller den tidligere statsminister

Midt i bedste valg-sendetid tirsdag aften på DR1 smed den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen pludselig en bombe i MeToo-debatten.

Her fortalte Fogh, at Joe Biden under et topmøde i København for to år siden kom tæt på hans døtre.

- Han snakker rigtig meget, men han er sød og rar. Jeg vil så sige... Jeg tror ikke, han passer ind i MeToo-konceptet. Altså han er meget sådan fysisk, når Anders Fogh Rasmussen at sige, inden tv-vært Stephanie Surrugue afbryder og siger:

- ... hvilket er derfor, han har fået øgenavnet 'Grabby Joe'.

Slåskamp foran Det Hvide Hus: - Hørte et 'smæk'

Breaking news

Herefter tager Fogh ordet igen og smider bomben:

- Mine to døtre arbejdede på Københavns topmøde, demokratitopmøde, i 2018, hvor Joe Biden var på besøg. Så det kan de fuldstændig bekræfte, siger han.

Anekdoten får Helle Thorning-Schmidt, også tidligere statsminister, til at grine og sige 'lad os håbe, det ikke kommer til USA det her', mens Surrugue udbryder:

- Der tror jeg, at vi har en form for breaking news.

Fogh er dog ikke færdig.

- Han mener det godt, ikke også. Han er et elskeligt menneske, slutter han.

Sådan ser det ud lige nu: Tre stater bliver helt afgørende

Biden takkede Fogh

Anders Fogh Rasmussen stiftede i 2017 demokratibevægelsen Alliance of Democracies Foundation, der står bag det årlige demokratitopmøde Copenhagen Democracy Summit.

I juni 2018 deltog Joe Biden, som i en tale takkede sin 'gode ven' Anders Fogh Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Præcis hvad der skete under topmødet, og hvad Foghs døtre oplevede, uddyber han ikke i indslaget på DR.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Foghs døtre, Maria Fogh Duelund og Christina Rasmussen, fra den tidligere statsminister selv og fra Helle Thorning-Schmidt.

Avisen har også spurgt Helle Thorning-Schmidt, om hun har haft lignende oplevelser med Joe Biden. I en besked svarer hun 'nej, det har jeg ikke'.