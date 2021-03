Folketinget afviser klage over Pia Kjærsgaard

Bølgerne gik højt i Folketinget, da beslutningen om at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg blev førstebehandlet i januar.

Faktisk så højt, at folketingsmedlemmet Sikandar Siddique endte med at klage over Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, der som 2. næstformand ledte debatten.

Han mener, at hun forskelsbehandlede ham ved at irettesætte ham for hans udsagn, men ikke gøre det samme ved sine partifæller fra Dansk Folkeparti.

'Et ret vidt skøn'

Men det afviser Folketingets Præsidium, der i et svar til Sikandar Siddique skriver, at det er formanden, der skønner, hvornår grænserne er overtrådt.

'Dette skøn må i sagens natur anlægges meget hurtigt og på grundlag af de nærmere omstændigheder i debatten.'

'Og det er derfor Præsidiets opfattelse, at der generelt tilkommer den siddende formand et ret vidt skøn over, om der i det enkelte tilfælde skal skrides ind eller ej,' skriver præsidiet.

Debatten i salen blev ophedet, da Sikandar Siddique som privatist tog talerstolen.

Under debatten spurgte Hans Christian Skibby, Peter Skaarup og Alex Ahrendtsen ind til Sikandar Siddiques holdning til tvangsægteskaber og satte spørgsmålstegn ved hans holdning til dette.

Efterfølgende spurgte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, om Sikandar Siddique kunne bekræfte, at han har holdt taler ved Hizb ut-Tahrir-møder. Noget Sikandar Siddique længe blankt har afvist.

Sikandar Siddique svarede herefter med en henvisning til, at Morten Messerschmidt er under efterforskning af bagmandspolitiet og sagen fra Tivoli, hvor han af B.T. blev beskyldt for at have hyldet nazisme. En sag Morten Messerschmidt blev renset for.

'Ikke første gang'

Det fik Pia Kjærsgaard til at gribe ind. Og her mener Sikandar Siddique altså, at hun forskelsbehandlede, da hun ikke greb ind over for sine partifæller.

'Det er desværre ikke første gang, at Pia Kjærsgaard har udvist denne form for adfærd, når jeg er på talerstolen.'

'Derfor reagerer jeg nu, da det står klart, at det ikke bare er en svipser og jeg vil derfor gerne bede om, at Pia Kjærsgaard får indskærpet, at hun skal behandle alle ens og ikke optræde partisk,' skriver Sikandar Siddique i sin klage til præsidiet.

Utilfreds med afgørelse

Sikandar Siddique er da heller ikke tilfreds med præsidiets afgørelse.

'Jeg konstaterer med utilfredshed, at præsidiet slår ring om sig selv i stedet for at forholde sig direkte til, at en af dets siddende formænd ikke formår at leve op til forretningsordnen. Det er skuffende og mildt sagt problematisk.'

'Jeg kan ikke læse præsidiets afvisning af min klage på anden måde end, at den siddende formand må agere eksempelvis præcis så racistisk, diskriminerende eller for den sags skyld sexistisk som denne måtte ønske, så længe denne sidder i formandsstolen. Det undrer mig,' skriver han i et svar til Folketingets Præsidium, som Ekstra Bladet har set.