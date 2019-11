Folketinget blev vildledt om miljøeffekt ved stort elkabel

Da tidligere energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) for to år siden gav tilladelse til at etablere Viking Link, fortalte han, at der ikke var regnet på elkablets sorte effekt på miljøet.

Men nu kan Jyllands-Posten fortælle, at Energiministeriet rent faktisk havde fået en beregning tilsendt fra Energinet, som viste, at 'CO2-niveauet øges' med 2,5 millioner tons årligt på grund af Viking Link.

Uanset formulerede Energiministeriet og Energistyrelsen et svar om, at 'der er ikke foretaget en samlet CO2-beregning', da ministeren dagen efter at have godkendt kablet blev spurgt af DR, hvordan det ville påvirke CO2-udledningen.

Og da Folketinget spurgte ministeren om det samme, svarede han, at der ikke var regnet på det.

Da CO2-regnestykket senere kom frem, understregede Lars Chr. Lilleholt, at 'oplysningen hverken var tilgået ham eller ministeriet'.

Men det var den altså, fortæller Jyllands-Posten.

Den nuværende klimaminister, Dan Jørgensen (S), siger, at Folketinget har fået et svar, som er 'ikke retvisende'.

- Jeg har indskærpet over for ministeriet, at jeg finder det kritisabelt, siger han ifølge Jyllands-Posten.

I en skriftlig kommentar siger Lars Chr. Lilleholt, at 'det er utilfredsstillende, at der ikke bliver givet korrekte oplysninger'.

- Jeg regner med, at ministeren nu gør alt, hvad han kan, for at det ikke sker igen, siger han ifølge avisen.

Viking Link er et kabel mellem Danmark og Storbritannien, som skal sende strøm til Storbritannien.

Kablet står ifølge Jyllands-Posten til at øge CO2-udledningen, fordi billigere, tysk kulkraft, som forurener mere, vil gå gennem ledningen og erstatte britisk naturgas.

Blot tre til fire procent af strømmen gennem kablet vil komme fra Danmark, vurderer forskere på Aalborg Universitet ifølge avisen.

Energistyrelsen venter, at Viking Link fra 2030 vil bidrage til at reducere CO2-niveauet.