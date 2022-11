Folketinget er det mindst erfarne i 49 år

Det nye folketing er det politisk mest uerfarne siden jordskredsvalget i 1973.

Det viser en opgørelse, som Jyllands-Posten har lavet.

Folketingsmedlemmerne, som blev valgt eller genvalgt 1. november, har i gennemsnit 7,1 års parlamentarisk erfaring.

Peter Bjerre Mortensen, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, siger til Jyllands-Posten, at det er sundt, at der kommer personer med nye erfaringer.

Men han ser også en risiko, hvis der kommer mange nye ansigter på Christiansborg.

- Det tager lang tid at sætte sig ind i problemstillingerne på et givent politikområde, og hvis man har en stor udskiftning i Folketinget, kan en af konsekvenserne blive, at der går lang tid, førend politikerne kommer ned i sagerne, siger han til Jyllands-Posten.

Han har tidligere skrevet en bog om problemerne med Skat. I arbejdet med bogen kunne han og en forskerkollega blandt andet se, at der var en stor udskiftning i Folketingets skatteudvalg.

Ifølge Jyllands-Posten er folketingsmedlemmernes anciennitet i gennemsnit faldet med mere end et halvt år, siden der var folketingsvalg i 2019.

Og det er selv om, at de politikere, som blev genvalgt, har fået tre et halvt års mere erfaring siden sidste valg.

Udviklingen skyldes til dels, at der er mange politikere, som har siddet i Folketinget i mange år, som ikke genopstillede ved valget.

Det er blandt andre Bertel Haarder (V), som sad i Folketinget i 42 år.

Men også politikere som Marianne Jelved (R) og Henrik Dam Kristensen (S) havde begge plads i Folketinget i mere end 28 år.

Dels har nogle partier fået valgt mange medlemmer, som aldrig har siddet i Folketinget før.

Det nye parti Moderaterne har fået 16 kandidater valgt til Folketinget. 14 af dem er helt nyvalgte til Folketinget.

