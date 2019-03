Folketinget under beskyldning i sag mod Loyal To Familia

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og Folketinget har været så forhippet på at sikre succes i den historiske retssag om opløsning af banden Loyal To Familia (LTF), at et afgørende princip i grundloven er blevet tilsidesat. Folketinget har optrådt præcis som i forbindelse med Tvindloven fra 1990'erne.

Det hævder forsvarerne for LTF i et retsmøde tirsdag i Københavns Byret. De beder derfor byretten om at tilsidesætte en lovændring som grundlovsstridig.

I december 2018 - hvilket er tre måneder efter retssagen blev anlagt - blev retsplejeloven ændret. Folketinget vedtog, at man også i retssager om opløsning af en forening må bruge det, som kaldes tilfældighedsfund, som bevis.

Netop tilfældighedsfund fylder en del i det materiale, som anklagerne vil præsentere retten for. Det er oplysninger, som politiet tilfældigt har fået fat i under ransagninger og aflytninger, som blev sat i værk på grund af mistanke om konkrete forbrydelser.

- Lovgiver har afgjort en konkret retstvist. Og det er i strid med grundloven, fordi det er i strid med magtens tredeling, siger advokat Stefan Møller Jørgensen.

I den gamle sag om Tvindskolerne vedtog Folketinget en særlov, som bestemte, at en række navngivne skoler ikke skulle have tilskud. Dermed afgjorde de folkevalgte en tvist, som skolerne i forvejen havde med myndighederne - og derfor var loven ugyldig, fastslog Højesteret.

I byretten er det netop en pointe for forsvarerne, at retstvisten - altså om hvorvidt anklagerne må bruge tilfældighedsfund - bør afgøres af domstolene og ikke af Folketinget.

I bemærkningerne til lovforslaget skjuler Justitsministeriet ikke, hvad baggrunden er. Der er opstået "tvivl om bestemmelsernes rækkevidde", hedder det, og "spørgsmålet er aktualiseret af den kommende retssag om opløsning af LTF".

- Det er meget tydeligt, at der foregår lovarbejde i det øjeblik, man bliver opmærksom på, at der er et problem, siger Stefan Møller Jørgensen.

- Loven er vedtaget for at fratage LTF den retssikkerhed, man ellers er sikret, siger han.

Advokaten zoomer ind på det tidsmæssige forløb. I august 2017 bad justitsminister Søren Pape Poulsen (K) rigsadvokaten og politiet om at undersøge muligheden for at opløse LTF. I november samme år sagde den daværende rigsadvokat Ole Hasselgaard, at man ville gå videre med sagen.

I februar 2018 forlod Hasselgaard pludseligt stillingen. Afløseren blev Jan Rechendorff. Han indstillede til sin minister, at en sag om opløsning skulle rejses, og Pape sagde ikke overraskende ja i juni 2018.

I september blev sagen indbragt for retten, og politiet nedlagde et foreløbigt forbud mod LTF. I oktober kom lovforslaget så om tilfældighedsfund, og vedtagelsen kom allerede i december.

- Vi mener, at lovgivningsmagten har afgjort en konkret retstvist. De nye regler er møntet direkte på sagen her, siger Stefan Møller Jørgensen til domsmandsretten.

Onsdag svarer anklagerne igen på indlægget. Og før retten træffer afgørelse, må de ikke fremlægge den slags materiale, som er tilfældighedsfund.