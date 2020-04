Folketinget vedtager ny hastelov

Stemningen var til tider så anspændt, som den kan være i Folketingssalen, da formand Henrik Dam Kristensen (S) torsdag måtte irettesætte et folketingsmedlem for at beskylde et andet for 'falsk tale'.

Det skyldes, at et politisk flertal har vedtaget en ny hastelov, som oprindelig skulle indføre dobbeltstraf for visse typer kriminalitet med relation til coronavirus. Men den blev udvidet til også at betyde, at udlændinge kan blive udvist fra Danmark, hvis de begår coronakriminalitet.

- Man kan roligt sige, at Folketinget har fundet den store hammer frem og bruger den over for dem, der snyder og svindler, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag i Folketingssalen om hele lovforslaget.

Udvisningsstraffen gælder, uanset hvor længe de har været i landet, og det blev for meget for Enhedslisten, der ikke stemte for. De Radikale er imod det samlede lovforslag og stemte heller ikke for.

Det betyder, at det er den første hastelov under coronakrisen, hvor der ikke er et enstemmigt flertal. Dermed lakker borgfreden mod enden, og der vil givetvis blive mere politisk debat fremover.

Partierne mener, at verden er i en sundhedskrise og ikke en kriminalitetskrise. Justitsministeren har da også erkendt, at det vil 'have meget begrænset praktisk betydning'.

Nick Hækkerup gav et eksempel på en udlænding uden familie med lovligt ophold i Danmark i seks år, der sælger forfalsket håndsprit for 25.000 kroner. Han ville normalt blive idømt to måneders fængsel, men han ville med de nye regler givetvis blive udvist.

SF stemmer nej for ændringsforslaget om at udvise udlændinge, da det ikke ventes at have nogen praktisk betydning. Partiet stemmer ja til det samlede lovforslag.

- Det er vældig forkasteligt, hvis man udnytter situationen med Covid-19 til at begå kriminalitet.

- Vi stemmer nej. Det er symbollovgivning. Der er mulighed for at straffe folk allerede med det regelsæt, vi har, siger retsordfører Karina Dehnhardt Lorentzen (SF).

De røde støttepartier har kæmpet for, at der er indført en bagatelgrænse, i tilfælde hvor sundhedspersonale napper en håndsprit eller en ansigtsmaske med hjem.

I stedet for fængsel, som der var lagt op til, straffes det med en bøde på 1000 kroner. Det gælder også første gang, en person stjæler håndsprit fra et supermarked.

Loven rummer desuden skærpede straffe for folk, der forsøger at misbruge de hjælpepakker til flere milliarder kroner, der skal hjælpe virksomheder gennem krisen. Det er en firdobling af straffen.

Den blev også udvidet til fængsel for fornærmende tale mod betjente, fordobling af straffen for maskeringsforbud eller ved forstyrrelse af den offentlige orden.

Ifølge Rigspolitiet er der registreret en række anmeldelser om kriminalitet relateret til coronavirus. Dommerforeningen har kritiseret loven for at være overflødig, da der allerede i dag er mulighed for at øge straffen.

Hasteloven har en solnedgangsklausul, så den udløber automatisk efter et år til 1. marts 2021, medmindre et flertal forlænger den. Folketinget skal lave en status til november.