Folketingets formand genopstiller ikke til næste valg

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), genopstiller ikke ved det næste folketingsvalg.

Det oplyser han mandag aften til sin valgkreds i Horsens ifølge Vejle Amts Folkeblad.

- Efter det næste folketingsvalg vil jeg bruge mere tid på familien og mine andre interesser, siger Henrik Dam Kristensen ifølge TV Syd i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen siger han, at overvejelserne om at stoppe sin politiske karriere har været undervejs i nogle måneder.

65-årige Henrik Dam Kristensen har i sin politiske karriere tidligere været både landbrugsminister, fødevareminister og socialminister. Det var, mens Poul Nyrup Rasmussen var statsminister.

Henrik Dam Kristensen har været formand for Folketinget siden 2019, hvor det seneste valg fandt sted.

Han siger, at han ønsker at give sin kreds god til tid til at finde en ny kandidat. Derfor mener han, at det er det rette tidspunkt at meddele det, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Som formand har Henrik Dam Kristensen været Folketingets ansigt udadtil. Det betyder, at han har skullet tage imod de mange gæster fra indland såvel som udland, når de har været på besøg i det danske parlament.

Derudover sørger han også for, at lovgivningsarbejdet foregår efter retningslinjerne, der er beskrevet i grundloven og Folketingets såkaldte forretningsorden.

Den politiske veteran har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet i to omgange. Første gang var han medlem fra 1990 til 2004. Den anden periode har varet siden 2007.

Han har været politisk aktiv for partiet siden 1984. Det skete som kandidat i Grindstedkredsen.

Henrik Dam Kristensen kommer oprindeligt fra Vorbasse syd for Billund, hvor han blev født i 1957. Her blev han født af forretningsindehaveren Gudrun Dam Kristensen. Faren, Ove, var smedesvend.