Folketingets jurister godkender magtfuld rolle til rådgiver

Der er umiddelbart intet at komme efter juridisk set, når det gælder den nye magtfulde rolle til statsminister Mette Frederiksens (S) særlige rådgiver Martin Rossen.

Det konkluderer Folketingets jurister i lovsekretariatet i et notat til Folketingets Præsidium, skriver Altinget.

Martin Rossen skal lede et sekretariat i Statsministeriet. Og han får samtidig fast plads i de mest magtfulde regeringsråd, hvor der normalt kun sidder topministre.

Men der gælder ikke nogen lovregulering af de udvalg, bemærker sekretariatet i notatet, som Altinget er i besiddelse af.

Derfor 'er der efter Lovsekretariatets opfattelse (...) ikke noget til hinder for, at regeringen kan beslutte at sammensætte koordinationsudvalget og økonomiudvalget på en sådan måde, at også en person, der ikke er minister, har sæde heri', står der.

Den nye position til Martin Rossen har vakt kritik fra politikere og eksperter.

Blandt andet har præsidiemedlemmerne Pia Kjærsgaard (DF) og Jens Rohde (R) udtrykt bekymring for, at den særlige rådgiver får en enormt magtfuld position uden at kunne holdes til ansvar.

I notatet lægger juristerne vægt på, at ministrenes ansvarlighed over for Folketinget 'grundlæggende er upåvirket af, hvordan regeringen internt tilrettelægger sine arbejdsprocesser'.

- Ansvaret vil til syvende og sidst altid være vedkommende ministers, bliver det fastslået i notatet ifølge Altinget.

Dermed er Folketingets jurister enige i det, regeringen selv har sagt: At alt er juridisk i orden, og at Mette Frederiksen selv står til ansvar for, hvad Martin Rossen gør.

Det har torsdag ikke været muligt for Altinget at få kontakt til nogen af medlemmerne af præsidiet for en kommentar.