Folketingskandidat: Nogen har udgivet sig for at være mig på homoseksuel datingtjeneste

26-årige Bjørn Brandenborg (S) har torsdag anmeldt to tilfælde af identitetstyveri til Fyns Politi

Den 26-årige folketingskandidat for Socialdemokraterne, Bjørn Brandenborg, Rudkøbing, har fået stjålet sin identitet, som er blevet misbrugt af en ukendt person til at søge efter dates på datingtjenesterne Boyfriend og Tinder.

Det fortæller Bjørn Brandenborg til Ekstra Bladet.

- Nogen har taget et af mine billeder på Facebook og har oprettet profiler i mit navn. I profilteksterne har der stået, at jeg er folketingskandidat, og at jeg bor på Langeland. Det er jo problematisk, hvis identitetstyveri er en pris, man må betale, når man går ind i politik, siger Bjørn Brandenborg.

Han har torsdag anmeldt tyveriet til Fyns Politi.

Bjørn Brandenborg opdagede, at noget var galt, da han for nogle uger siden blev kontaktet af en mand på Instagram. Manden havde en profil på Boyfriend, som er en datingapp for trans- og homoseksuelle.

- Han skriver, at han har set mig derinde og ville høre, om jeg stadig var der. Det undrede jeg mig over, da jeg hverken er homoseksuel eller i det hele taget er på den tjeneste, siger Bjørn Brandenborg.

Til daglig arbejder Bjørn Brandenborg som organisator hos 3F på Sydfyn. Kort tid efter henvendte en kollega sig til ham.

- Hun er på Tinder og siger, at hun også har set mig derinde. Men det er mange år siden, jeg har brugt Tinder, fortsætter Bjørn Brandenborg.

Bjørn Brandenborg, der er single, fortæller, at identitetstyveriet har gjort ham utryg.

- Jeg har en knude i maven hele tiden. Jeg kommer rundt mange steder til arrangementer. Også hvor der er unge. Tænk hvis nogen har skrevet til en lang række drenge og piger og har udgivet sig for at være mig.

Det er dette foto, som en kollega har set på Tinder, fortæller Bjørn Brandenborg. Billedet er taget fra hans offentlige Facebookprofil. Privatfoto

- Den pågældende kan jo skrive alt muligt om mig og miskreditere mig. Det giver uro i maven at have opfattelsen af, at nogen måske kan forbinde mig med noget, som er blevet skrevet af en anden i mit navn.

Bjørn Brandenborg har torsdag anmeldt identitetstyveriet til politiet. Og han har også sendt mails til datingtjenesterne. Han kender alene til to tilfælde af identitetstyveri, men frygter, at hans navn og billede kan være blevet brugt andre steder også.

- Jeg har skrevet til tjenesterne, at nogen har misbrugt mit navn og mit politiske virke. Og så har jeg sendt det billede fra Facebook, som jeg ved er blevet brugt. Jeg håber selvfølgelig på, at det kan blive stoppet.

Tror du, nogen vil dig ondt på nogen måde? Kan det være nogen, der ikke ønsker at se dig i politik?

- Man kan sagtens forestille sig, at nogen har syntes, det var sjovt at bruge min person på den måde. Men det er ubehageligt. Især når man er opstillet som folketingskandidat, siger Bjørn Brandenborg.