Folketingsmedlem banket på plads

Hvad mener partiet Moderaterne egentlig?

Det har de tilsyneladende svært ved at finde ud af internt i partiet.

Det nyvalgte folketingsmedlem Jon Stephensen (M) fortalte mandag morgen til 24syv, at partiet ikke kræver at få undersøgt de stærkt omdiskuterede sager om FE og den terrordømte danske statsborger Ahmed Samsam.

Der var ellers andre boller på suppen under valgkampen. Her understregende Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, at FE-sagen skulle undersøges.

- Det er nødt til at være en regering, som siger, at når den her sag er afgjort, så skal vi have afdækket hele forløbet.

Men Jon Stephensens kovending er da heller ikke afstemt i partiet.

Det siger gruppeformand Jakob Engel-Schmidt (M).

Han udtaler, at Jon Stephensen har 'fået det galt i halsen'.

Kort efter måtte Stephensen selv da også krybe til korset og korrigere sin udmelding.

- Det er ikke korrekt. Vi ønsker, som sagt under valgkampen, forløbet undersøgt, skriver han.

Det skriver han på Twitter.