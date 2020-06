Folketingsmedlem overfuset og spyttet på

- Det var stærkt ubehageligt. Og jeg er enormt skuffet over, at dem fra cafeen ikke hjalp mig.

Sådan fortæller Mette Qwinten, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti, efter at hun fredag aften var udsat for en episode, der inkluderede spyttteri og trusler.

Sagen tog sin begyndelse, da hun sad med sin kæreste ved 18-tiden på terrassen ved Cafe Risico, der ligger ved Bangs Torv, i Herlev.

På p-pladsen opholdt en større gruppe unge sig:

- De hovedsageligt i alderen 18 til 30 år. Men der var også nogle, der var yngre fortæller hun.

Hun beskriver, at der er tale om unge med anden etnisk baggrund, og at de larmede.

- Jeg vælger derfor at at tage et billede, som jeg lægger i facebook-gruppen 'Herlev min by'. I opslaget ytrer jeg, at man ikke kan sidde i fred og ro på cafeen, og at jeg ikke kan forstå, hvor det lokale ssp er henne, fortæller hun.

Hun vurderer, at den samme flok skaber utryghed i området.

Mette Qwinten er opstillet for Dansk Folkeparti i Brøndby-kredsen. Foto: DF

- Der går ikke engang et kvarter fra jeg har lagt billedet op, så kan jeg se, de begynder at reagere og kigge op mod cafeen. Der kommer så tre unge hen til indehaverne, og spørger, hvem der har filmet dem.

- De virker aggressive. De går hen til min kæreste og råber ham ind i hovedet. De hælder også en flaske vand ud over ham, fortæller Mette Qwinten.

Mette Qwinten passes også op af de unge, fortæller hun:

- Under hele episoden, der går de og filmer og tager billeder. Hele tiden har jeg en til to på hver side af mig. De vil have mig til at svare på spørgsmål, ligesom de sviner mig til skældsord.

- Den fra cafeen gør ikke noget, og jeg ender ud på gaden. Der kommer flere unge til. Blandt andet en på cykel. Han spytter på mig, fortæller Mette Qwinten.

- Der kommer også en bil, hvorfra der råbes 'næste gang, så nakker vi dig, din luder.'

kort efter kommer politiet i større antal, fortæller hun. I den forbindelse bliver den spyttende unge anholdt.

Derefter forlader Mette Qwinten og hendes kæreste området.

På cafeen har man følgende kommentar:

- Det var hende selv, der provokerede. Og det var der ingen grund til, for de (unge, red) havde ikke gjort noget ulovligt, fortæller den ansatte, Ertan.

Han oplyser, han selv var tilstede ved episoden.

- Jeg forstå, hun nu forsøger at skabe medieomtale på den sag, mener Ertan.

hos Vestegnens Politi bekræfter man, at en blev anholdt. Han er løsladt igen med en sigtelse for vold.