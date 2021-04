For 18 år siden blev alt 'helt sort'

I over 60 år er Cuba blevet regeret af en Castro, men nu er det slut. Raul Castro træder tilbage, og brødrenes tid er forbi. Særligt en episode kaster stadig en stor skygge over deres tid. Et sort forår

18. marts 2003 og fire dage frem vil altid være kendt som 'Black Spring' i Cuba.

Et af de mørkeste kapitler i landets historie, og et billede på kollapset for frihed og demokratiet under Castro-brødrenes regeringstid. 75 journalister, menneskerettigheds forkæmpere, systemkritikere og fortalere for demokratiet blev anholdt. Uden grund og kun fordi de var kritiske over for Castro og co.

En af dem var nu afdøde Oscar Espinosa Chepe, der tidligere har beskrevet sin oplevelse en eftermiddag 18. marts 2003 hos Committee to Protect Journalists.

Økonomen var tidligere en af Fidel Castro økonomiske rådgivere, men med årene blev han mere kritisk og flirtede med tankerne om en mere liberal økonomisk tilgang. Og så endte han i Castros sorte bog, og det fik katastrofale følger.

Forandringer i Cuba Ekstra Bladet sætter fokus på udviklingen i Cuba i anledningen af, at Raúl Castro træder af som leder for Cubas Kommunistiske Parti 19. april. Dermed giver han den reelle magt videre til præsidenten, Miguel Diaz-Canel, der forventes at blive ny leder af partiet. Her er det, du skal vide: 19. april fratræder Raúl Castro som leder af det kommunistiske parti

Afskeden bliver et endeligt farvel til magten for Castro-familien, der har styret landet, siden 'Revolutionen' tog over med Fidel Castro i spidsen i begyndelsen af 1960'erne.

Landets præsident, Miguel Diaz-Canel, forventes at overtage rollen som leder af partiet, og dermed får han den reelle magt. Indtil nu har præsidenten stået i skyggen af Raúl Castro, der fortsatte som landets overhoved, da Diaz-Canel blev præsident i 2018.

Fredag 16. april indledes den kommunstiske partikongres i Cuba, der markerer Raúl Castros afsked. Partikongressen varer i fire dage. Vis mere Vis mindre

I mini-celle

Den dengang 63-årige mand var hjemme i sin lejlighed, da det pludselig bankede på døren, og hans frie tilværelse gik i sort. Oscar Espinosa Chepe blev anholdt og fængslet

'Jeg blev placeret i en mini-celle med tre andre fanger anholdt for narkosalg. Der var ingen madrasser, og i et hjørne var der et hul til vores efterladenskaber. Det var umuligt at se ud, og lyset var tændt døgnet rundt, har Oscar Espinosa Chepe tidligere skrevet om sin tid i fængslet.

Imens cubaneren sad fængslet under kummerlige forhold blev han ifølge ham selv presset til at indrømme, at han var ansat af USA til at påvirke udviklingen i Cuba.

'Det var totalt falske påstande. Jeg har altid været kritisk over for USA's absurde isolationspolitik og embargo på Cuba', skrev han om anholdelsen.

62 år med Castro-familien

Manifestation

Ekstra Bladet har talt med Cuba-ekspert og lektor i sydamerikanske studier ved Københavns Universitet Jan Gustafsson om hændelsen. Han beskriver det som en form for magtdemonstration fra myndighedernes side

- Det (Black Spring red.) fik en massiv karakter, fordi der var tale om så mange anholdelser. Der har hele tiden været perioder med større eller mindre tolerance over for politisk modstand.

- Det er svært at gennemskue helt præcist, hvad motivet for anholdelserne er, men på det tidspunkt har man nok syntes, at oppositionen var lidt for meget, og så har man gjort det så massivt for at sende et signal og en manifestation ud ad til. Så andre lande ikke skulle tro, at der var gang i et oprør. Der er ikke noget at komme efter her, siger Jan Gustafsson til Ekstra Bladet.

Hårde straffe

Selv om Oscar Espinosa Chepe endte med at blive idømt 20 års fængsel, blev han efter halvandet år i fængsel løsladt, men så heldige var alle de 75 politiske fanger ikke.

Gruppen af uskyldige mennesker blev idømt alt mellem seks og 28 års fængsel, og det fik blandt andet EU til at indføre hårde sanktioner mod Cuba, mens Amnesty International fordømte Cubas handlinger.

I sluttede mareridtet for den sidste fange. Trods de lange fængselsstraffe blev den sidste fange løsladt i 2011 takket være en aftale mellem de cubanske myndigheder, den katolske kirke og den spanske regering.

- Det har haft stor betydning, fordi man siden har fået en større accept af religion og den katolske kirke i Cuba. Det har førhen ikke været socialt accepteret at være troende. Det forbedrede forhold til kirken fik også stor betydning, fordi den katolske kirke og Vatikanet var med til at forbedre forholdet til USA, siger Jan Gustafsson til Ekstra Bladet.