For fjerde gang i historien: Offentlig høring om rigsretssag

Onsdag eftermiddag dansk tid er en høring i Repræsentanternes Hus i gang.

Her får offentligheden mulighed for at følge med, når to topdiplomater bliver afhørt om det telefonopkald med sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, hvor præsident Donald Trump beskyldes for at have udøvet magtmisbrug.

Helt konkret beskyldes den amerikanske præsident for at have presset Ukraine til at finde snavs på Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden og hans søn.

Onsdag skal USA's topdiplomat i Ukraine, Bill Taylor, og embedsmand fra udenrigsministeriet George Kent høres i sagen om Trumps påståede forsøg på at lægge pres på den ukrainske præsident. Sagen kan ende i en rigsretssag mod præsidenten.

