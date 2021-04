For kun anden gang i 42 år: Opposition står til valgsejr

Meningsmålinger viser, at det grønlandske regeringsparti, der med kun en enkelt undtagelse har siddet på magten i 42 år, kan risikere at miste flertallet ved dagens valg

Det kan ikke være lutter lagkage at være formand for regeringspartiet Siumut lige nu.

I dag går grønlænderne nemlig til valg, og skal man stole på meningsmålingerne, vil oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) formentlig høste en stor del af stemmerne og blive det største parti.

Dog skal man tage forbehold for, at meningsmålinger er bud på, hvordan udfaldet af valget bliver. Derfor kan man ikke vide sig sikker på, at resultaterne af meningsmålingen er tilsvarende det resultat, der afgøres senere i dag.

Hvorfor skal der være ekstraordinært valg? Efter planen skulle der først have været parlamentsvalg i Grønland om et år - så hvorfor sker det allerede nu? I november 2020 blev regeringspartiet Siumuts partiformand Kim Kielsen væltet. Han blev erstattet af Erik Jensen, men Kielsen sidder fortsat på posten som selvstyreformand - chef for regeringen - indtil valget den 6. april. De interne splittelser i Siumut har skabt mistillid og uro omkring partiet, og efter den nye partileder Erik Jensen ønskede at udskyde planerne om det omdiskuterede mineprojekt ved Kvanefjeld, blev det for meget for et af regeringens støttepartier, Demokraterne, som trak sig fra regeringen. Kombinationen af at Demokraterne trak sig og tumulten i regeringspartiet Siumut gjorde, at der den 16. februar ved et overlegent flertal blev udskrevet valg. Siumut har siddet i regeringen siden 1979 med en enkelt undtagelse i valgperioden 2009-2013. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Fra otte til 12 mandater

Siden 1979 har Siumut siddet i regering med undtagelse af én enkelt valgperiode fra 2009 til 2013. Men nu ser det ud til, at grønlænderne er klar til forandring, og det kan koste Siumut pladsen i regeringen.

Siumut har aktuelt 10 mandater, men ifølge meningsmålingerne vil det tal falde til 8. Og imens deres antal af mandater vil falde, vil IA's stige.

IA har nemlig aktuelt otte mandater, og ifølge meningsmålingerne lavet af HS Analyse og Mediehuset Sermitsiaq.AG vil deres antal af mandater stige til 12.

Der er altså noget, der tyder på, at Siumut kan komme til at vinke farvel til regeringsmagten for kun anden gang siden 1979.

Grønlænderne imod mineprojekt

Men meningsmålingen om mandatfordelingen er ikke den eneste interessante undersøgelse, der er blevet lavet op til dagens ekstraordinære valg.

HS Analyse har nemlig lavet en meningsmåling, hvor spørgsmålet om et mineprojekt ved Kvanefjeld har været i fokus. Et emne, der har splittet den grønlandske befolkning i lang tid.

I undersøgelsen har man kunnet svare, om man er 'meget for, overvejende for, overvejende imod eller meget imod' minedrift ved Kvanefjeld. Det har også været muligt at svare 'ved ikke'.

Her viser undersøgelsen, at hele 63 procent af de adspurgte er imod mineprojektet, og af dem er hele 45 procent 'meget imod'.

Hvordan valgets udfald endeligt bliver, får vi formentlig at se i løbet af natten. Valgstederne lukker nemlig klokken 20 grønlandsk tid, hvilket er klokken 24 dansk tid.