For syg til at arbejde i Sverige: Nu er han Iraks forsvarsminister

Flere svenske medier skriver, at forsvarsministeren er mistænkt for svindel i Sverige

De seneste uger har han med hård hånd slået ned på de massive protester i Irak.

Men for blot få år siden lå Najah al-Shammari sygemeldt på en sofa i en lejlighed i Stockholm.

Han er fortsat svensk statsborger, bekræfter Sveriges udenrigsministerium, men i dag bor han i Irak og er en af landets mest magtfulde og frygtede mænd.

Najah al-Shammari, har svensk statsborgerskab under et andet navn. Privatfoto

Najah al-Shammaris historie er omgærdet af mystik. Officielle dokumenter viser, at manden kom til Sverige i 2012 og fik svensk statsborgerskab tre år senere.

Det skriver Aftonbladet.

I den periode har han ikke haft et stabilt arbejde, men været på sygeorlov, fordi han har hævdet at have hukommelsesproblemer. Han brugte i stedet tiden på at søge diverse offentlige ydelser fra den svenske stat, mens han i perioder opholdt sig i hjemlandet, indtil han i 2015 blev mistænkt for svindel.

Sagen blev droppet, før irakisk-fødte Najah al-Shammari i 2016 blev varetægtsfængslet i Sverige for flere alvorlige sager. Herefter er det uklart, hvad der er sket med manden, der senere blev løsladt fra en forvaringsdom.

I foråret 2019 dukkede han dog pludselig frem på skærmen som Iraks nye forsvarsminister. Det kom som et chok for den 27-årige svensk-iraker 'Alex', der kunne genkende manden fra hans tid i Stockholm.

- Jeg havde set ham før, men kunne ikke tro, at det var den samme person, indleder 'Alex', der er ikke er hans rigtige navn til Aftonbladet.

På sociale medier havde flere dog gjort samme notits af manden, som de kendte for at leve et stille liv i en forstad til den svenske hovedstad.

- Det er temmelig skræmmende. Hvordan kom han til Sverige? På hvilket grundlag fik han opholdstilladelse? Ledte han efter svensk-irakere?, lyder det fra 'Alex', hvis forældre flygtede fra diktatoren Saddam Husseins terror i Irak.

Situationen i Irak er yderst anspændt. 31. oktober valgte landet premierminister at træde tilbage efter de voldsomme uroligheder. Foto: Khalid al-Mousily/Ritzau Scanpix

Ifølge det svenske medie var Najah al-Shammari i mange år et fremtrædende medlem af Saddam Husseins Baath-parti, ligesom han arbejdede tæt på diktatoren, der blev henrettet i 2006.

Ifølge irakiske medier som Baghdad Post har forsvarsministeren en kandidatgrad i militærstrategi. Op gennem 90'erne var han officer i den irakiske hær.

I dag er han nået helt til tops og har som forsvarsminister ansvaret for Iraks væbnede styrker. Styrker, der de seneste måneder ifølge Amnesty står for tortur i fængslerne og ifølge nyhedsbureauet AFP også står bag drab på hundredvis af demonstranter siden oktober.

En række svenske medier, herunder Nyheter Idag og Expressen, skriver fredag, at ministeren fortsat er mistænkt for svindel i forbindelse med at have modtaget offentlige ydelser, som han ikke var berettiget til.

Aftonbladet har forsøgt at få en kommentar fra al-Shammari, men uden held.

Amnesty om Irak: Tortur udbredt i fængslerne Claus Juul, jurist i Amnesty International (AI) i Danmark, bekræfter, at der er stor risiko for at blive udsat for tortur, hvis man bliver anholdt og frihedsberøvet i Irak. - Det er meget udbredt og omfattende, siger Claus Juul, som henviser til den årlige AI-rapports beskrivelse af forholdene i arrester og fængsler i Irak. - Der skal ikke så meget til, hvis man er uheldig at befinde sig på det forkerte gadehjørne, siger Claus Juul, som fastslår, at han intet kendskab har til den 19-årige danskers sigtelse eller den voldelige tilbageholdelse, han følte sig udsat for i Bagdad og Kufah. - Men har politiet i Irak fået oplysninger om, at han er sigtet i en våbensag, så har de 'noget på ham', som kunne indikere, at han er politisk aktiv eller militant, og det vil kunne udsætte ham yderligere for tortur, vurderer juristen.