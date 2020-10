For to dage siden hånede han Bidens maske - nu er Trump selv smittet

Det har Trump sagt om coronavirussen

30. januar: (vælgermøde i Des Moines, Iowa) 'Vi har kun fem smittede. Forhåbentlig kommer alt til at gå godt (...) Vi samarbejder med andre lande meget, meget tæt, så det ikke løber løbske. Men det (coronavirussen, red.) er noget, vi bliver nødt til at være meget, meget forsigtige med, ikke? Vi bliver nødt til at være forsigtige.'

Det sagde han samtidig med, at WHO netop havde erklæret virussen en international sundhedskrise.

7. februar: (interview med Bob Woodward) 'Man trækker bare luften ind, og det er sådan, det spreder sig. Derfor er det en meget svær virus. En meget skrøbelig en. Den er også meget mere dødelig end den almindelige influenza ... Den er meget dødelig.'

Udtalelserne er først kommet frem i september i en ny interviewbog.

19. marts:(interview med Bob Woodward) 'Jeg prøvede hele tiden at tale virussen ned. Det gør jeg stadig, fordi jeg ikke vil skabe panik'.

9. april: (til pressemøde) 'Jeg kunne ikke have gjort det bedre,' sagde han, da han blev spurgt om hans håndtering af virussen kunne have været bedre. To dage senere var 20.000 coronasmittede amerikanere døde.

8. maj: (Wahington Post) 'Det her kommer til at gå væk uden en vaccine. Det vil gå væk. Vi kommer ikke til at se den (coronavirussen, red.) igen.' Dette budskab gentog han igen dagen efter.

19. juli: (interview med Fox News) 'Jeg tror, vi har en af de laveste dødelighedstal i verden,' sagde Trump i et interview. Dataene han brugte for at underbygge sin påstand er senere blevet beskyldt for at være helt forkerte. Dagen inden havde USA rundet 140.000 coronadødsfald.

10. september: (pressemøde) 'Jeg er overbevist om, at vi er ved er ved at runde et hjørne. Vaccinen er lige der,' sagde han. Til samme pressemøde sagde han, at det udelukkende er Kina, der bærer skylden for coronavirus, at han har gjort alt så godt, som det kunne gøres, og at USA formentlig er det land, der er kommet bedst gennem krisen.

19. september rundede USA 200.000 coronadødsfald. Det højeste antal i verden.