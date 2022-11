Forbudt valggyser: - Det er så tæt

Ekstra Bladet var onsdag morgen til fest hos Herschel Walker. Det er et af midtvejsvalgets helt store dramaer, og der er lagt op til en gyser, men vi måtte slet ikke være her

ATLANTA, GEORGIA (Ekstra Bladet)

759 stemmer fik natten til onsdag amerikansk tid en hel sal til at gispe Det var nemlig forskellen på fordelingen af stemmer, der blev vist på Fox News.

For i det øjeblik var det pivhamrende tæt i delstaten Georgia, og det var umuligt at pege på en vinder og dermed den næste senator fra Georgia. Men på et hotel i Atlanta var de ikke i tvivl. Republikanernes Herschel Walker ville blive valgt.

Ekstra Bladet var natten til onsdag amerikansk tid taget til valgfest hos en af midtvejsvalgets hovedpersoner, den tidligere NFL-stjerne Herschel Walker. En forbudt en af slagsen.

For journalister var slet ikke velkomne og lokationen var hemmelig, men det er alligevel lykkedes Ekstra Bladet at komme ind.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ditte O. Lynge

Gemmer sig i suite

Hovedpersonen befandt sig i en suite på hotellet, og ville først komme frem, når resultat stod klart.

Annonce:

Han var dog kortvarigt på scenen, og det fik alle de rødklædte Walker-støtter til at udbryde i vild jubel. Et skrig, der gentager sig, hver gang en ny meningsmåling bliver offentliggjort.

For selv om alle holder vejret, så fq4vstemningen i top.

- Uanset hvem vi taler med, så er de SIKRE på, at Herschel Walker vinder. Ingen vil overhovedet tale om, at det kan tippe den anden vej, lyder det fra Ekstra Bladets mand på stedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ditte O. Lynge

Drama til det sidste

Men sådan gik det ikke. Festen sluttet, og Herschel Walker kom aldrig frem.

I Georgia gælder særlige regler for senatsvalgene. Hvis ingen af de to kandidater når over 50 procent af stemmerne, skal staten gennem en anden valgrunde for at finde en ny senator. Og omkring 06.30 dansk tid stod det klar, at vi ikke får navnet på en ny senator fra Georgia i aften

Ifølge New York Times prognose står Demokraterne klokken halv seks dansk tid til at vinde 48 stater, mens Republikanerne synes sikre på 49. De sidste tre stater er så tætte, at avisen spår, de kan gå begge veje.

Annonce:

Abort-ballade

60-årige Herschel Walker indstillede sin professionelle NFL-karriere efter 12 sæsoner tilbage i 1997, og er nu gået ind i politik.

Men det har været en turbulent omgang.

I starten af oktober kunne det amerikanske medie The Daily Beast fortælle, at den tidligere NFL-stjerne og nuværende kandidat til Senatet Herschel Walker tilbage i 2009 opfordrede sin daværende kæreste til at få foretaget en abort - og betalte for den.

Walker, der i dag tordner mod abortlovgivningen og kæmper for at forbyde abort uden undtagelser, afviste historien og truede med at lægge sag an mod mediet.

Historien var utroværdig, mente han, fordi kvinden i artiklen var anonym. Og i et interview med tv-stationen Fox News påstod han, at han ikke anede, hvem kvinden kunne være.

Annonce:

Det fik kvinden til at tage bladet fra munden og nu stå delvist frem og fortælle, at hun ikke bare har været kærester med Walker i flere år. Hun er også mor til et af hans børn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------