Forbyder TikTok på alle telefoner

Fremover er det ulovligt for ansatte i Repræsentanternes Hus at hente TikTok-appen ned. Det skyldes frygt for, at Kina overvåger toppolitikerne

Mens valgkampen i Danmark også blev en kamp om populariteten på TikTok, er det snart slut med at bruge appen for de folkevalgte i Repræsentanternes Hus i USA.

Det kinesiske sociale medie er nemlig blevet forbudt på alle enheder, der tilhører ansatte i Repræsentanternes Hus, skriver nyhedsbureauet Reuters og avisen The Washington Post.

Beslutningen skyldes frygt for, at den kinesiske efterretningstjeneste overvåger og manipulerer amerikanske toppolitikere via appen.

Alle ansatte har derfor fået at vide, at det fremover vil være ulovligt at hente TikTok ned.

Erkender overvågning

Beslutningen kommer efter et lovforslag, der snart træder i kraft, og som forbyder TikTok på alle amerikanske regeringsenheder - og altså ikke kun i Kongressens ene ud af to kamre.

USA håber på, at det senere vil være muligt at forbyde appen på landsplan.

Annonce:

TikTok har da også selv erkendt, at dets ansatte har overvåget amerikanske journalister i et forsøg på finde frem til identiteten på en anonym kilde.

Her havde de ansatte forsøgt at spore journalisternes fysiske placeringer ved at udnytte deres data og lokalisere deres IP-adresser.

Overvåger brugerne

TikTok har på få år fået mere end 1,5 milliarder brugere på verdensplan.

Bruger, der alle har givet appen lov til at bruge mikrofonen, få adgang til billeder, spore, aflytte og overvåge deres data som 'betaling'.

Det sociale medie har ikke ønsket at kommentere forbuddet.