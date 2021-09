Forening stævner Danmark for at efterlade børn i Syrien

På vegne af de fem børn med dansk statsborgerskab, som ikke bliver evakueret til Danmark fra syriske fangelejre, stævner foreningen Repatriate the Children (RTC) nu den danske stat.

Det skriver Politiken.

Børnene kommer ikke hjem, fordi de tre mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab og ikke har givet samtykke til, at børnene kan evakueres uden dem.

Derimod evakueres tre kvinder med dansk pas og deres i alt 14 børn, efter at en politisk aftale blev indgået i maj.

Den går ikke, mener advokat Knud Foldschack fra RTC.

- Børn er uskyldige, og børn skal behandles lige, og det her svarer fuldstændig til, at du på en skole på Læsø, hvor der er 12 elever, sagde til de fem af dem, at de ikke måtte gå i skole. Så enkelt er det, siger han til Politiken.

Han mener, at den danske regering bryder dansk lov og internationale konventioner, ved at børnene ikke får den rigtige lægelige behandling.

Stævningen sendes fredag til Udenrigsministeriet, lyder det.

Ministeriet skriver til Politiken, at det vil forholde sig til stævningen, når den kommer.

Ifølge den rapport, som regeringens taskforce leverede i maj, har Danmark ikke pligt til at hente de tre kvinder og de fem børn hjem.

Den konklusion er Jens Elo Rytter, professor i forfatningsret på Københavns Universitet, enig i, siger han til Politiken.

Det skyldes, at en stat ikke har menneskeretlig ansvar over for personer, når de opholder sig i udlandet, for dermed har Danmark ikke jurisdiktion.

Men Knud Foldschack mener, at den kommende hjemtagelse af de andre kvinder og børn ændrer på det.

- Hvis man går ind og foretager en handling, hvor man tager 14 børn og 3 kvinder hjem, som jo er to tredjedele af dem, der er omfattet af det her problemkompleks, så har man efter min opfattelse selv etableret jurisdiktion, siger advokaten til avisen.

Tilbage i marts stævnede Knuds Foldschack og RTC også den danske stat på vegne af en af mødrene og hendes fem børn i en syrisk fangelejre.

Her ønskede man, at regeringen skulle anerkende, at familien havde ret til at blive hjemtaget fra 'livstruende forhold'.

Kvinden er etnisk dansk og er en af de kvinder, der sammen med sine børn, er en del af evakueringsaftalen fra maj og dermed hentes hjem.