Foretog vanvittigt opkald til sin advokat

Han tabte præsidentvalget, men det resultat huede ikke Donald Trump.

I stedet kastede den tidligere præsident sig ud i kontroversielle udtalelser om valgfusk, snyd og bedrag.

Valget var ikke gået rigtigt til, lød det fra Trump-lejren. For blot to uger siden gentog han i stedet løgnen om sin egen sejr nok en gang.

Nu dukker nye oplysninger op, der viser, hvor desperat Trump var for at blive i Det Hvide Hus i tiden efter valgnederlaget til Joe Biden.

Trumps personlige advokat hævdede på et absurd pressemøde, at republikanernes observatører ikke måtte observere stemmeoptællingen i Philadelphia.

Ville beslaglægge valgmaskiner

Ifølge The New York Times ringede Trump nemlig til sin personlige advokat, den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, seks uger efter valget, hvor han bad ham forlange, at det nationale sikkerhedsministerium skulle hjælpe med at beslaglægge valgmaskiner i afgørende svingstater.

Det fortæller anonyme kilder til det amerikanske medie. Det er uvist, præcis hvorfor Trump ville have valgmaskinerne beslaglagt.

Men det kan have noget at gøre med Dominion Voting Systems, der leverede den elektroniske løsning til valgmaskinerne i flere amerikanske stater.

Fik ikke for lidt

Den fik nemlig ikke for lidt, da Donald Trumps advokater Sidney Powell og Rudy Giuliani to uger efter valget i november 2020 holdt et pressemøde i Det Republikanske Partis hovedkontor i Washington, D.C.

Udokumenterede beskyldninger om indblanding fra kommunistiske stater i Sydamerika, mangemilliardæren George Soros og virksomheden Dominion Voting Systems blev livligt fremført på vegne af Trump-lejren.

Men få dage før det kaotiske pressemøde i den amerikanske hovedstad havde Trumps kampagne-team udformet et dokument, hvor de selv afviste konspirationsteorierne efter en intern undersøgelse.

Det viser dokumenter, som ifølge The New York Times blev frigivet i september 2021 i forbindelse med en ærekrænkelsessag, der er blevet anlagt af Dominion Voting Systems' chef, Eric Coomer.

Rudy Giuliani har anklaget Dominion Voting Systems for i virkeligheden at være ejet af et andet selskab ved navn Smartmatic, som er, mener han, grundlagt i Venezuela af den tidligere socialistiske leder Hugo Chávez.

Donald trump pønser på at genopstille til præsidentvalget i 2024. Senest kaldte han sig selv i sidste uge for USA's næste præsident under en tur på golfbanen.