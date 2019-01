Forhandlinger i historisk hårknude: Sådan får Trump sin mur alligevel

Aldrig har USA's offentlige sektor været lukket ned så længe som nu.

I 22 dage har store dele af den offentlige sektor været lukket ned, og offentligt ansatte har ikke fået løn - det, der i USA hedder en shut down.

Landet er under shut down, fordi præsident Trump og det demokratiske parti ikke kan blive enige om en finanslov for 2019. Trump nægter at lave en aftale, hvis ikke han får en mur mod Mexico, men demokraterne nægter at give ham den.

Og der er ikke udsigt til, at hårknuden løsner sig. Det vurderer Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på Kongressen.com.

- Hvor længe kan de stå der? Lige nu lader det til, at Trump kan stå der rigtig, rigtig længe, og det lader til, at demokraterne også har tænkt sig at køre en benhård kurs, siger Philip Christian Ulrich.

Støttet af vælgere

Godt nok er de alle pressede af vælgere, der er utilfredse med ikke at få løn. Men Philip Christian Ulrich vurderer, at begge parter i konflikten alligevel har opbakning hos deres vælgere.

- Hvis man kigger på Trump-positive medier, så støtter de stadigvæk muren, fordi de synes, at det er den rigtige kamp at tage, siger han.

Trumps løfte om en mur mod Mexico er så overordentligt populært, at han vinder point på at insistere på at ville have den, mens demokraternes vælgere er så meget imod at give Trump en grænsemur, at de også støtter deres partileder i sin principfasthed.

- Begge parter sidder og peger fingre ad hinanden, pointerer Philip Christian Ulrich

- Trump siger, at det her er nemt at løse. De skal bare give ham penge til en mur. Og demokraterne siger også, at det er enormt nemt at løse. Han skal bare skrive under på finansloven.

Genvej til mur

En mulighed for Trump er at erklære 'national emergency'. Det er ikke et begreb, vi har i Danmark, men det betyder, at præsidenten konstaterer, at der er en national krise på et givent område, og giver sig selv ekstra beføjelser til at løse krisen.

Og det er der ganske stor sandsynlighed for, at Trump gør, mener Philip Christian Ulrich.

En national emergency betyder, at Trump kan erklære national emergecy ved migrantsituationen ved grænsen til Mexico og flytte penge rundt, så han alligevel kan skaffe den finansiering til en grænsemur, som demokraterne lige nu ikke vil give ham.

- Det her vil være en genvej til at få sin mur. Spørgsmålet er, om han kan finde hele finansieringen gennem en national emergency. Men han kan flytte penge over, så de kan begynde arbejdet, og soldater over til at udføre bygningarbejdet. Der er ikke nogen, der kan stoppe ham, siger Philip Christian Ulrich

'Styret' af etik

De præcise grænser for en præsidents magt under en national emergency er udviskede.

- Præsidentens beføjelser er ikke voldsomt klart definerede i forbindelse med en national emergency. Alle er bare enige om, at han må stort set alt, slår Philip Christian Ulrich fast.

Og med Trump ved roret kan en national emergency ende i kaos.

- Hidtil har begrænsningen for præsidenter været af etisk karakter, altså hvad man kan slippe afsted med i forhold til normer og sit bagland. Men når du så har en præsident, der kan dominere sit parti og er ligeglad med normer, hvad så, spørger Philip Christian Ulrich retorisk.

Han understreger, at national emergencys ikke er unormale, og at Obama udskrev flere, dengang han var præsident. Det samme gjorde Bush efter 9/11. Her brugte han den nationale emergency til blandt andet at lave Guantanamo-fængslet og øge overvågningen og aflytningen.

