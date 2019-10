Formand afviser ny afstemning om brexit-aftale

Formanden for Underhuset i Storbritannien, John Bercow, vil ikke tillade en ny afstemning om brexit-aftalen. Det siger han mandag eftermiddag i forbindelse med en samling i Underhuset.

Han konstaterer, at forslaget 'i substans er det samme' som det, der var fremlagt under en samling i parlamentet lørdag.

Ifølge Bercow er det ikke i overensstemmelse med parlamentets regler.

Umiddelbart efter Bercows afgørelse er en diskussion begyndt i det britiske underhus. Her bliver formanden kraftigt udfordret af medlemmer af regeringen, som spørger til overvejelserne bag beslutningen.

- Jeg har taget alle elementer med i mine overvejelser, og jeg har derefter truffet min beslutning ud fra, hvad der er bedst for Underhuset, forsvarer John bercow sig.

John Bercow er bedst kendt som leder af debatterne i parlamentet, hvor han tit og ofte må dæmpe gemytterne med ordene 'Order! Order!'.

Mandagens afslag på en afstemning om regeringens brexit-aftale, som den har indgået med EU, er det andet store nederlag til premierminister Boris Johnson på blot få dage.

I lørdags blev det såkaldte Letwin-forslag vedtaget, hvilket betød, at Johnson skulle bede EU om en udsættelse af brexit. Det bad premierministeren om sent lørdag aften i et brev til EU-præsident Donald Tusk.

Opdateres ...

