Forsamlingsforbud i England bliver strammet til seks personer

Fra mandag den 14. september vil det over hele England blive forbudt at samle sig i grupper på mere end seks personer i forbindelse med sociale arrangementer.

Det er en skærpelse i forhold til det aktuelle forsamlingsforbud på 30 personer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det meddeler den britiske premierminister, Boris Johnson, tirsdag.

Stramningen kommer efter en stigning i de daglige tilfælde af nye coronasmittetilfælde.

Forbuddet gælder både inden- og udendørs, og omfatter private boliger, parker, pubber og restauranter ifølge nyhedsbureauet dpa.

Johnson vil onsdag på et pressemøde redegøre yderligere for ændringerne.

- Vi er nødt til at gribe ind nu for at stoppe virusset i at sprede sig. Så vi forenkler og styrker reglerne for social kontakt. Det gør dem nemmere at forstå og nemmere at håndhæve for politiet, ventes Boris at sige.

Personer, som overtræder de nye retningslinjer risikerer at få en bøde på 100 pund (820 kroner, red.), skriver Reuters. Bøden bliver fordoblet for hver gentagelse af en overtrædelse og kan stige op til 3200 pund svarende til 26.200 kroner.

Over 41.500 personer er bekræftet døde i Storbritannien som følge af covid-19.

Mens dødeligheden i forhold til antallet af smittede er faldet til det laveste siden midten af marts, så er smittekurven begyndt at stige. Den seneste tid har der været næsten 3000 nye smittetilfælde om dagen. Det er det højeste siden maj.

Johnsons kontor oplyser, at sundhedseksperter i lyset af tendensen er enige i, at 'omgående handling er nødvendig'.

Bryllupper, sportsbegivenheder, begravelser og firmaarrangementer er blandt de sociale begivenheder, som er undtaget for det nye forsamlingsforbud.