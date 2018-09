Forsker efter svensk valg: - Danmark er et forbillede for andre lande

Der er opstået mistanke om, at der er sket fejl og foregået fusk efter det svenske riksdagsvalget 9. september.

Fejlene skulle være sket i flere valgsteder i Sverige. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Foreløbigt er det uklart, om der er hold i mistanken, men Riksdagsens kontrolmyndighed, Valprövningsnämnden (VPN), har modtaget omkring 300 klager.

Det fortæller Cecilia Persson fra VPN.

- De fleste handler om riksdagsvalget, men vi har ikke været i stand til at gennemgå dem alle sammen endnu, siger hun til svensk SVT om klagerne.

To svenske valgtilordnede ved valgsted i Karlskrona. Foto: Olivia Loftlund

Flere af anklagerne drejer sig om medlemmer af politiske partier, som har fulgt vælgere ind i valglokaler samt stemmebokse og hjulpet dem med at stemme.

Ifølge Dagens Nyheter er flere tilfælde blevet politianmeldt. Og både i Värmland og i kommunen Degerfors kan der potentielt blive tale om omvalg, skriver avisen videre.

Degerfors Kommune har politianmeldt to lokalpolitikere for 'unødig valgpåvirkning'. En af dem har ifølge anmeldelsen tilbudt penge i bytte for stemmer.

Ingen anonymitet

Valgprocessen i Sverige adskiller sig på flere punkter fra det danske system og er også blevet mødt af massiv kritik. Anklagen lyder, at den svenske proces er udemokratisk. Bedøm selv:

Når man i Sverige skal afgive sin stemme, foregår det således, at du uden for stemmeboksen skal tage et stemmekort, som repræsenterer det parti, du vil stemme på. Det gør du i fuld offentlighed.

Vil du skjule, hvad du har i sinde at stemme på, skal du tage et kort fra samtlige opstillede partier.

17,6 procent af stemmerne gik til det omdiskuterede parti Sverigedemokraterne. Foto: Olivia Loftlund

På den måde vil din nabo i stemme-køen ikke automatisk kunne gennemskue, hvem du har i sinde at stemme på.

Netop denne proces kan være yderst problematisk, mener valgekspert og professor i statskundskab ved Københavns Universitet Peter Kurrild-Klitgaard.

- Det kan være meget problematisk, hvis man ikke har 100 procent hemmelig stemmeafgivelse. Særligt hvis man befinder sig i områder, hvor størstedelen af byen har en særlig politisk overbevisning, siger Peter Kurrild-Klitgaard. Han understreger, at han alene udtaler sig generelt om valghandlingen i Sverige.

Anspændt stemning

Ifølge Peter Kurrild-Klitgaard er det særlig problematisk, da den politiske stemning i forvejen er anspændt i Sverige.

Han siger dog også, at der oftest er tale om fejl og ikke fusk i demokratier i Norden.

- Nu hvor vi ser en så anspændt stemning i det politiske i Sverige, gør det også valghandlingen endnu mere følsom, og netop derfor kan vi måske hurtigere blive nervøse for valgfusk, siger han.

- Kunne man forestille sig noget lignende i Danmark?

- Man skal aldrig vide sig sikker, men der er ikke noget, der tyder på nærværende. I og med at vi adskiller os ved stemmesedlerne og har ordningen med valgtilordnede, der holder hinanden i skak, og en forholdsvis lav spærregrænse, kan man sige, at Danmark er et forbillede for andre lande, siger valgforskeren.

- Skal vi være nervøse for det svenske demokrati efter anklagerne om fusk?

- Hvis der er tale om fusk, er det yderst alvorligt. Og bare det, at der er mistanke om fusk, vækker stor bekymring. Vi er generelt i Norden vant til, at vi kan stole på vores demokrati. Den svenske stemmeafgivelse er højst besynderlig og kan potentielt være et demokratisk problem, siger Peter Kurrild-Kliitgaard.