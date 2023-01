Forsker: Helligdagsforslag kan få betydning for overenskomster

Regeringens forslag om at sløjfe en helligdag er en direkte politisk indblanding i de nuværende overenskomstforhandlinger, som fagbevægelsen og arbejdsgiverne står i.

Det siger Nana Wesley Hansen, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet.

- Det er problematisk, fordi lovforslaget har skabt enormt stor usikkerhed i nogle af forhandlingerne, som i forvejen er komplicerede med tanke på den usikre økonomiske situation, siger hun.

- Sagen handler jo om frihed og en lønkompensation for frihed, og det er jo arbejdstid og løn. Det hører til i overenskomstforhandlingerne.

- Det kan ende med at påvirke den endelige afstemning om overenskomstresultatet, vurderer hun.

Indskrevet i lovforslaget er et bud på en kompensation til lønmodtagerne. De månedslønnede får et løntillæg på 0,45 procent af årslønnen svarende til én arbejdsdag.

Men det er meget problematisk, at regeringen går ind og definerer, hvad en fridag er værd for lønmodtagerne, mener Nana Wesley Hansen.

- Det er normalt noget, man forsøger at finde ud af i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Det regner man på, og så kan den anden part få noget den anden vej, siger hun.

- Typisk er der jo ikke politisk indblanding i overenskomstforhandlinger. Slet ikke mens de står på, som tilfældet er lige nu.

- Og her taler vi altså om nogle forhandlinger, som kan blive definerende for udviklingen i løn og arbejdsvilkår bredt set. Det har nemlig en afsmittende effekt på resten af arbejdsmarkedet.

Ifølge forskeren kan det i det hele taget besværliggøre forhandlingerne og forberedelserne for parterne, når politikere på Christiansborg kommer med sådan et forslag.

Forhandlingerne bliver forberedt grundigt og tager udgangspunkt i problemstillinger og behov hos arbejdsgiverne og lønmodtagerne, inden der overhovedet tages hul på dem.

- Hvis politikerne kommer med forslag til løn og arbejdstid i tide og utide, ved parterne jo ikke, hvad de har med at gøre, når de forbereder sig. Det risikerer at destabilisere forhandlingsmodellen.

- Det kan gøre det meget sværere i fremtiden at have et et reelt overenskomstsystem, der sikrer aftaler om løn og arbejdsvilkår med udgangspunkt i arbejdspladserne og lønmodtagerne.

Dele af fagbevægelsen har tidligere ytret, at den kan komme til at anbefale sine medlemmer at stemme nej til en aftale, hvis ikke forslaget om at sløjfe en helligdag droppes.